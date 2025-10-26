Ιστιοπλοΐα: Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ICLA 7 ο Πετριανός - Βίντεο

Στα U19 κοριτσιών η Δανάη Γιαννούλη κατέλαβε την 8η θέση με 93 βαθμούς μετά από 15 ιστιοδρομίες σε σύνολο 44 σκαφών από 14 χώρες.Στα U17 κοριτσιών έγιναν 13 κούρσες και η Ηλιάνα Παναγή τερμάτισε 35η με 304 βαθμούς μεταξύ 61 σκαφών από 17 χώρες.Στα U19 αγοριών τα 100 σκάφη από 25 χώρες έτρεξαν 19 κούρσες και ο Αλέξανδρος Βασμανώλης τερμάτισε 48ος και ο Δημήτρης Ευάγγελος Μωραΐτης 68ος.Στα U17 αγοριών συμμετείχαν 97 σκάφη από 21 χώρες και έγιναν 18 κούρσες. Ο Ευάγγελος Γιαννακόπουλος ήταν 17ος, ο Παύλος Καλλίτσης Αλαγκιοζιάν 37ος και ο Νικόλαος Ροδίτης 74ος και 12ος στην κατηγορία U15.Ομόφωνα εγκρίθηκε από τη χθεσινή (25/10) γενική συνέλευση της ΕΙΟ το αγωνιστικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός του 2026. Έστειλαν εκπροσωπήσεις 107 σωματεία και παρευρέθηκαν 95 με δικαίωμα ψήφου τα 86.Σημείο αναφοράς ήταν οι ζωντανές μεταδόσεις των περισσότερων αγώνων σε όλη τη χώρα, με φυσικό επακόλουθο την αύξηση των ιστιοπλόων μας κατά 23%(!) και τις τεράστιες διακρίσεις στους μεγάλους διεθνείς αγώνες. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στο 2025 η Ελλάδα έχει κατακτήσει 68 παγκόσμια και ευρωπαϊκά μετάλλια και έπεται συνέχεια!Από εκεί και πέρα οι εκπρόσωποι των σωματείων εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους στη νέα διοίκηση της ΕΟΕ που με τις αποφασιστικές και ρηξικέλευθες ενέργειές της καλύπτει πλήρως τις σοβαρές αδυναμίες της ΓΓΑ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μεσολάβηση της ΕΟΕ, έτσι ώστε η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία να εξασφαλίσει από χορηγίες το ποσό των 180.000 ευρώ και να καλύψει τις 130.000 ευρώ που αρνήθηκε να διαθέσει η ΓΓΑ τα δυο τελευταία χρόνια για την αγορά σκαφών προκειμένου να τα χρησιμοποιούν αθλητές και αθλήτριες των Νησιών μας».