H Σαμπαλένκα τα άκουσε για τα κοσμήματα των €87.000 ενώ ζητά περισσότερα χρήματα για τους τενίστες στο Roland Garros: «Δεν είμαι υποκρίτρια» απάντησε
Απαντήσεις σε όσους την κατηγόρησαν για υποκρισία έδωσε η Αρίνα Σαμπαλένκα αφού φόρεσε κοσμήματα αξίας 87.000 ευρώ στην πρεμιέρα της στο Roland Garros λίγες μέρες αφού ζήτησε μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο στο γαλλικό τουρνουά.
Η νούμερο ένα στην παγκόσμια κατάταξη στο τένις νίκησε την Ισπανίδα Τζέσικα Μπούζας Μανέιρο με 6-4, 6-2, φορώντας δύο κολιέ και ασορτί σκουλαρίκια από διαμάντια 15,6 καρατίων και γρανάτες 136,5 καρατίων.
Όπως σημειώνει η Daily Mail τα κοσμήματα από τον Νεοϋορκέζο σχεδιαστή Material Good, κόστιζαν περισσότερο από όσα κέρδισε η αντίπαλός της Σαμπαλένκα για τον αποκλεισμό της.
«Δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν να μπλέξουμε αυτούς τους δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Όπως είπα και πριν, το χρηματικό έπαθλο δεν έχει να κάνει καθόλου με εμένα. Απλώς αφορά για παίκτριες, παίκτριες χαμηλότερης κατάταξης που πραγματικά αγωνίζονται να επιβιώσουν σε αυτόν τον κόσμο του τένις. Δεν έχει καμία σχέση με εμένα που αγωνίζομαι για το χρηματικό έπαθλο. Όλοι γνωρίζουν ότι είμαι καλά. Απλώς αγωνιζόμαστε για ένα δίκαιο ποσοστό από τα έσοδα, αλλά και για τους παίκτες χαμηλότερης κατάταξης, τους παίκτες που επιστρέφουν μετά από τραυματισμούς, την επόμενη γενιά που θα είναι πιο άνετη μπαίνοντας στην πρώτη δεκάδα. Δεν έχει να κάνει με εμένα» είπε στη συνέντευξη τύπου.
Υπενθυμίζεται ότι η τενίστρια από τη Λευκορωσία ήταν μία από τις 20 κορυφαίες σταρ του τένις που ζήτησαν να αυξηθεί στο 22% το μερίδιο των αθλητών από τα έσοδα στο Γαλλικό Όπεν.
Η Σαμπαλένκα αποκάλυψε, επίσης, ότι ο Έλληνας αρραβωνιαστικός της, Γιώργος Φραγκούλης, είναι αυτός που κρατάει τα κοσμήματα ασφαλή. «Είναι σαν την ασφάλειά μου. Έχω την ομάδα μου. Έχω τον Jason (Stacy, την προπονήτρια επιδόσεων) και τον φυσιοθεραπευτή μου που κάνει Jujitsu, οπότε νιώθω αρκετά ασφαλής περπατώντας τριγύρω. Αν πάω κάπου, δεν πάω μόνη μου» είπε χαρακτηριστικά.
