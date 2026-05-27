Ολυμπιακός: Ραντεβού μετά τον τελικό του Conference League για τον Ουνάι Λόπεθ
Ο Ολυμπιακός προχωρά δυναμικά για την απόκτηση του έμπειρου Ισπανού χαφ της ομάδας της Ράγιο Βαγιεκάνο.
Ο 30χρονος Λόπεθ που παίζει εξάρι, οκτάρι αλλά και δεκάρι έχει ένα συμβόλαιο που εκπνέει με τη Ράγιο. Τα νεότερα έχουν να κάνουν με την κινητικότητα από πλευράς Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν θα γίνει ραντεβού των ανθρώπων των Πειραιωτών μετά τον τελικό της Τετάρτης για το Conference ανάμεσα στη Ράγιο και την Κρίσταλ Πάλας έτσι ώστε να κλείσει θετικά αυτή η υπόθεση.
Υπάρχουν θετικές ενδείξεις αλλά πριν από τις τελικές συζητήσεις δεν μπορεί να προκύψει κάτι το οριστικό. Ο Λόπεθ με την φανέλα της Ράγιο Βαγιεκάνο έχει 221 αγώνες με 10 γκολ και 15 ασίστ. Στην δε Μπιλμπάο που επίσης έχει παίξει, είχε 93 ματς με 4 γκολ και 4 ασίστ.
Πηγή: gazzetta.gr
