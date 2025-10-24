Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Σύλληψη της οικιακής βοηθού του Ίκερ Κασίγιας για κλοπή πέντε ρολογιών πολυτελείας
Σύλληψη της οικιακής βοηθού του Ίκερ Κασίγιας για κλοπή πέντε ρολογιών πολυτελείας
Η ισπανική Αστυνομία ανέκτησε δύο από τα κλεμμένα ρολόγια, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολοίπων τριών.
Η ισπανική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της οικιακής βοηθού του Ίκερ Κασίγιας και ενός ακόμη άνδρα, ως βασικών υπόπτων για την κλοπή πέντε ρολογιών υψηλής αξίας από την κατοικία του πρώην τερματοφύλακα της Ρεάλ Μαδρίτης και της εθνικής Ισπανίας.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά την καταγγελία που υπέβαλε ο ίδιος ο Κασίγιας στις 16 Οκτωβρίου, όταν αντιλήφθηκε την εξαφάνιση των ρολογιών από το σπίτι του. Οι έρευνες των αρχών προχώρησαν γρήγορα, καθώς υπήρξαν πληροφορίες πως οι δύο ύποπτοι ετοίμαζαν να εγκαταλείψουν τη χώρα, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή τους στις 21 Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, η επιχείρηση υπήρξε επιτυχής, καθώς έχουν ήδη ανακτηθεί δύο από τα πέντε ρολόγια, ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση των υπολοίπων τριών. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως η ταυτοποίηση των δραστών έγινε χάρη στη γρήγορη και συντονισμένη δράση των αρχών.
Ειδήσεις σήμερα:
«Γύρισα γιατί είχα δώσει υπόσχεση στην κόρη μου» - Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Έλληνα φρουρού που επιβίωσε 48 ώρες στη θάλασσα μετά από επίθεση των Χούθι
Ακτίνες Χ, πειραγμένες μηχανές και απώλειες εκατομμυρίων - Χολιγουντιανό κύκλωμα πόκερ από τη μαφία παράλληλα με τους στημένους αγώνες του ΝΒΑ
«Φαινόταν σαν να ήθελε κάτι να πει, το παιδί ήταν τρομαγμένο» λένε γείτονες της 40χρονης που ξυλοκόπησε άγρια ο σύντροφός της στο Κορωπί
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά την καταγγελία που υπέβαλε ο ίδιος ο Κασίγιας στις 16 Οκτωβρίου, όταν αντιλήφθηκε την εξαφάνιση των ρολογιών από το σπίτι του. Οι έρευνες των αρχών προχώρησαν γρήγορα, καθώς υπήρξαν πληροφορίες πως οι δύο ύποπτοι ετοίμαζαν να εγκαταλείψουν τη χώρα, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή τους στις 21 Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, η επιχείρηση υπήρξε επιτυχής, καθώς έχουν ήδη ανακτηθεί δύο από τα πέντε ρολόγια, ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση των υπολοίπων τριών. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως η ταυτοποίηση των δραστών έγινε χάρη στη γρήγορη και συντονισμένη δράση των αρχών.
Ειδήσεις σήμερα:
«Γύρισα γιατί είχα δώσει υπόσχεση στην κόρη μου» - Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Έλληνα φρουρού που επιβίωσε 48 ώρες στη θάλασσα μετά από επίθεση των Χούθι
Ακτίνες Χ, πειραγμένες μηχανές και απώλειες εκατομμυρίων - Χολιγουντιανό κύκλωμα πόκερ από τη μαφία παράλληλα με τους στημένους αγώνες του ΝΒΑ
«Φαινόταν σαν να ήθελε κάτι να πει, το παιδί ήταν τρομαγμένο» λένε γείτονες της 40χρονης που ξυλοκόπησε άγρια ο σύντροφός της στο Κορωπί
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα