Ο Άρης έχασε 86-79 από τη Μανρέσα και γνώρισε τέταρτη σερί ήττα

ΗΤΤΗΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑ… ο Στίβεν Ίνοκ έκανε καλό παιχνίδι όπως και οι Λευτέρης Μποχωρίδης, Ρόνι Χάρελ.ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… αν υπάρχει κάτι θετικό σ' αυτό που παρουσιάζει ο Άρης, αυτό ήταν οι συνεργασίες του Μποχωρίδη με τον Ίνοκ.ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… γενικώς ο Άρης. Κατέρρευσε στην τελευταία περίοδο και μετά το 13-2 σερί που δέχθηκε στο πρώτο μισό αυτής, ουσιαστικά τελείωσε και το παιχνίδι.