Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Πρόεδρος ΤΣΣΚΑ Μόσχας: «Τα σχέδια για το NBA Europe μοιάζουν με προσπάθεια κλοπής»
Πρόεδρος ΤΣΣΚΑ Μόσχας: «Τα σχέδια για το NBA Europe μοιάζουν με προσπάθεια κλοπής»
Ο Αντρέι Βατούτιν με άρθρο του σε ρωσικό Μέσο κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την επικείμενη απόβαση της αμερικανικής λίγκας στην Ευρώπη
Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας μπορεί την τελευταία τριετία να μην αγωνίζεται στην Euroleague, λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στις ομάδες της Ρωσίας για την εισβολή στην Ουκρανία, ωστόσο οι Μοσχοβίτες παραμένουν μία από τις βασικές ομάδες μετόχους της διοργάνωσης και ο πρόεδρος τους Αντρέι Βατούνιν ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες του Ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Ο 52χρονος Βατούνιν με άρθρο του στη ρωσική εφημερίδα sport-express.ru πήρε θέση για τη διαφαινόμενη δημιουργίας του NBA Europe, εκφράζοντας ανοικτά τη διαφωνία του για το μοντέλο που επεξεργάζονται οι Αμερικανοί σε συνεργασία με τη FIFA, το οποίο χαρακτήρισε ως: «...απόπειρα να κλαπεί ο ταχέως αναπτυσσόμενος ευρωπαϊκός μπασκετικός επιχειρηματικός τομέας και ο οποίος είναι το αποτέλεσμα μιας 20ετούς προσπάθειας των ομάδων της Euroleague».
Ο Βατούτιν ξεκαθάρισε ότι το υπό συζήτηση σχέδιο δεν αφορά τη διεύρυνση της αμερικανικής λίγκας, αλλά τη δημιουργία ενός νέου μπασκετικού οργανισμού στην Ευρώπη με το εμπορικό σήμα της NBA.
«Όποιος περιμένει ότι ευρωπαϊκές ομάδες θα παίζουν με τους Λέικερς, τους Σέλτικς ή τους Νικς, κάνει λάθος. Οι σύλλογοι δεν θα συμμετέχουν στο draft και δεν θα βλέπουμε τον Γιόκιτς ή τον Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να αγωνίζονται τακτικά στην Ευρώπη. Ουσιαστικά, το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου πρωταθλήματος με ημι-κλειστό σύστημα, όπου οι ομάδες θα μπορούν να ανεβαίνουν από μια δεύτερη κατηγορία σε μια “ελίτ” λίγκα», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο Ρώσος παράγοντας επισήμανε ότι λείπουν βασικές λεπτομέρειες, όπως οι κανόνες συμμετοχής, η σχέση της νέας λίγκας με τα εθνικά πρωταθλήματα και οι οικονομικοί όροι. «Όταν αυτά ξεκαθαρίσουν, τότε θα μπορούμε να μιλήσουμε συγκεκριμένα», είπε, προσθέτοντας ότι η NBA στηρίζεται αποκλειστικά στο εμπορικό της μοντέλο και στις δυνατότητες της FIBA ως ρυθμιστικού φορέα.»
«Η Ευρωλίγκα έχει ήδη αποδείξει την αξία της»
Ο Βατούτιν τόνισε πως η Euroleague έχει εξελιχθεί σε επιτυχημένο εμπορικό προϊόν, κάτι που αποδεικνύει την αξία του ευρωπαϊκού μοντέλου. «Πριν από δέκα χρόνια, η Euroleague δεν είχε σχεδόν καμία εμπορική αξία. Σήμερα η αξία του brand ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ, ενώ υπάρχει στρατηγικό σχέδιο που μπορεί να τριπλασιάσει αυτό το ποσό μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Πρόκειται για ένα σταθερά αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό οικοδόμημα», ανέφερε.
Ο ίδιος σημείωσε ότι η απαγόρευση συμμετοχής των ρωσικών συλλόγων τους επέτρεψε να δουν τα πράγματα πιο σφαιρικά: «Διαπιστώσαμε πως η Ευρωλίγκα έχει πια τους δικούς της θεατές, που παρακολουθούν τους αγώνες για το θέαμα και όχι μόνο για μια ομάδα».
«Η NBA προσπαθεί να εκμεταλλευτεί έναν ώριμο ευρωπαϊκό χώρο»
Σύμφωνα με τον Βατούτιν, το σχέδιο της NBA «μοιάζει σαν προσπάθεια να εκμεταλλευτεί έναν ήδη ανεπτυγμένο χώρο». Ο ίδιος υπενθύμισε ότι το NBA είχε αποτυχημένο πείραμα στην Αφρική, το οποίο ήταν οικονομικά ζημιογόνο και πρόκειται να τερματιστεί.
«Οι Αμερικανοί δεν έχουν μαγικό ραβδί. Δεν μπορούν να μετατρέψουν ευρωπαϊκούς συλλόγους σε franchise με προϋπολογισμούς δισεκατομμυρίων ή να δώσουν στους παίκτες συμβόλαια 100 εκατομμυρίων. Ούτε η FIBA μπορεί να προσφέρει κάτι τέτοιο», εξήγησε.
«Αν το NBA Europe δημιουργηθεί χωρίς την Ευρωλίγκα, θα είναι πλήγμα για την ήπειρο»
Ο Βατούτιν θεωρεί ότι η δημιουργία της νέας λίγκας χωρίς τη συμμετοχή της Euroleague θα ήταν «τραγική εξέλιξη για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ένα καθαρά εμπορικό πρωτάθλημα, προσανατολισμένο σε πλούσιες αγορές, θα αγνοήσει τις παραδόσεις και θα αποκλείσει χώρες όπως η Σερβία και η Λιθουανία. Αυτό θα οδηγήσει σε διάσπαση του κοινού και σε σύγκρουση ανάμεσα στις διοργανώσεις, όπως ήδη βλέπουμε με την αντιπαράθεση της Ευρωλίγκας και της FIBA».
Ενιαίο μέτωπο από τους μετόχους της Euroleague
Ο πρόεδρος της ΤΣΣΚΑ αποκάλυψε ότι εννέα από τους δεκατρείς μετόχους της Ευρωλίγκας, μεταξύ των οποίων και η ΤΣΣΚΑ, έχουν ήδη υπογράψει για την ανανέωση των αδειών συμμετοχής, ενώ τέσσερις ακόμη —ανάμεσά τους η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα— δεν έχουν λάβει ακόμη οριστική απόφαση.
«Ελπίζω οι προτάσεις που έχουν διαμορφωθεί να αποτελέσουν τη βάση για εποικοδομητική συνεργασία με το NBA. Θέλουμε σχέση ισότιμης συνεργασίας, όχι να περιμένουμε στην ουρά ποιοι θα επιλεγούν να συμμετάσχουν», κατέληξε ο Βατούτιν.
Ειδήσεις σήμερα:
Brain Regain: Για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια επιστρέφουν στην Ελλάδα περισσότεροι από όσους έφυγαν
Αστυνομικός καταγγέλλει συνάδελφο και πρώην σύντροφό της για ξυλοδαρμό μέσα σε νυχτερινό μαγαζί – «Έχει απειλήσει τη ζωή μου»
Ο διανομέας που αποκάλυψε τη σκληρή πραγματικότητα της δουλειάς στην Κίνα - «Δεν έπινα νερό για να μην χάνω χρόνο και λεφτά»
Ο 52χρονος Βατούνιν με άρθρο του στη ρωσική εφημερίδα sport-express.ru πήρε θέση για τη διαφαινόμενη δημιουργίας του NBA Europe, εκφράζοντας ανοικτά τη διαφωνία του για το μοντέλο που επεξεργάζονται οι Αμερικανοί σε συνεργασία με τη FIFA, το οποίο χαρακτήρισε ως: «...απόπειρα να κλαπεί ο ταχέως αναπτυσσόμενος ευρωπαϊκός μπασκετικός επιχειρηματικός τομέας και ο οποίος είναι το αποτέλεσμα μιας 20ετούς προσπάθειας των ομάδων της Euroleague».
Ο Βατούτιν ξεκαθάρισε ότι το υπό συζήτηση σχέδιο δεν αφορά τη διεύρυνση της αμερικανικής λίγκας, αλλά τη δημιουργία ενός νέου μπασκετικού οργανισμού στην Ευρώπη με το εμπορικό σήμα της NBA.
«Όποιος περιμένει ότι ευρωπαϊκές ομάδες θα παίζουν με τους Λέικερς, τους Σέλτικς ή τους Νικς, κάνει λάθος. Οι σύλλογοι δεν θα συμμετέχουν στο draft και δεν θα βλέπουμε τον Γιόκιτς ή τον Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να αγωνίζονται τακτικά στην Ευρώπη. Ουσιαστικά, το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου πρωταθλήματος με ημι-κλειστό σύστημα, όπου οι ομάδες θα μπορούν να ανεβαίνουν από μια δεύτερη κατηγορία σε μια “ελίτ” λίγκα», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο Ρώσος παράγοντας επισήμανε ότι λείπουν βασικές λεπτομέρειες, όπως οι κανόνες συμμετοχής, η σχέση της νέας λίγκας με τα εθνικά πρωταθλήματα και οι οικονομικοί όροι. «Όταν αυτά ξεκαθαρίσουν, τότε θα μπορούμε να μιλήσουμε συγκεκριμένα», είπε, προσθέτοντας ότι η NBA στηρίζεται αποκλειστικά στο εμπορικό της μοντέλο και στις δυνατότητες της FIBA ως ρυθμιστικού φορέα.»
«Η Ευρωλίγκα έχει ήδη αποδείξει την αξία της»
Ο Βατούτιν τόνισε πως η Euroleague έχει εξελιχθεί σε επιτυχημένο εμπορικό προϊόν, κάτι που αποδεικνύει την αξία του ευρωπαϊκού μοντέλου. «Πριν από δέκα χρόνια, η Euroleague δεν είχε σχεδόν καμία εμπορική αξία. Σήμερα η αξία του brand ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ, ενώ υπάρχει στρατηγικό σχέδιο που μπορεί να τριπλασιάσει αυτό το ποσό μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Πρόκειται για ένα σταθερά αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό οικοδόμημα», ανέφερε.
Ο ίδιος σημείωσε ότι η απαγόρευση συμμετοχής των ρωσικών συλλόγων τους επέτρεψε να δουν τα πράγματα πιο σφαιρικά: «Διαπιστώσαμε πως η Ευρωλίγκα έχει πια τους δικούς της θεατές, που παρακολουθούν τους αγώνες για το θέαμα και όχι μόνο για μια ομάδα».
«Η NBA προσπαθεί να εκμεταλλευτεί έναν ώριμο ευρωπαϊκό χώρο»
Σύμφωνα με τον Βατούτιν, το σχέδιο της NBA «μοιάζει σαν προσπάθεια να εκμεταλλευτεί έναν ήδη ανεπτυγμένο χώρο». Ο ίδιος υπενθύμισε ότι το NBA είχε αποτυχημένο πείραμα στην Αφρική, το οποίο ήταν οικονομικά ζημιογόνο και πρόκειται να τερματιστεί.
«Οι Αμερικανοί δεν έχουν μαγικό ραβδί. Δεν μπορούν να μετατρέψουν ευρωπαϊκούς συλλόγους σε franchise με προϋπολογισμούς δισεκατομμυρίων ή να δώσουν στους παίκτες συμβόλαια 100 εκατομμυρίων. Ούτε η FIBA μπορεί να προσφέρει κάτι τέτοιο», εξήγησε.
«Αν το NBA Europe δημιουργηθεί χωρίς την Ευρωλίγκα, θα είναι πλήγμα για την ήπειρο»
Ο Βατούτιν θεωρεί ότι η δημιουργία της νέας λίγκας χωρίς τη συμμετοχή της Euroleague θα ήταν «τραγική εξέλιξη για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ένα καθαρά εμπορικό πρωτάθλημα, προσανατολισμένο σε πλούσιες αγορές, θα αγνοήσει τις παραδόσεις και θα αποκλείσει χώρες όπως η Σερβία και η Λιθουανία. Αυτό θα οδηγήσει σε διάσπαση του κοινού και σε σύγκρουση ανάμεσα στις διοργανώσεις, όπως ήδη βλέπουμε με την αντιπαράθεση της Ευρωλίγκας και της FIBA».
Ενιαίο μέτωπο από τους μετόχους της Euroleague
Ο πρόεδρος της ΤΣΣΚΑ αποκάλυψε ότι εννέα από τους δεκατρείς μετόχους της Ευρωλίγκας, μεταξύ των οποίων και η ΤΣΣΚΑ, έχουν ήδη υπογράψει για την ανανέωση των αδειών συμμετοχής, ενώ τέσσερις ακόμη —ανάμεσά τους η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα— δεν έχουν λάβει ακόμη οριστική απόφαση.
«Ελπίζω οι προτάσεις που έχουν διαμορφωθεί να αποτελέσουν τη βάση για εποικοδομητική συνεργασία με το NBA. Θέλουμε σχέση ισότιμης συνεργασίας, όχι να περιμένουμε στην ουρά ποιοι θα επιλεγούν να συμμετάσχουν», κατέληξε ο Βατούτιν.
Ειδήσεις σήμερα:
Brain Regain: Για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια επιστρέφουν στην Ελλάδα περισσότεροι από όσους έφυγαν
Αστυνομικός καταγγέλλει συνάδελφο και πρώην σύντροφό της για ξυλοδαρμό μέσα σε νυχτερινό μαγαζί – «Έχει απειλήσει τη ζωή μου»
Ο διανομέας που αποκάλυψε τη σκληρή πραγματικότητα της δουλειάς στην Κίνα - «Δεν έπινα νερό για να μην χάνω χρόνο και λεφτά»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα