Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Ο Παυλίδης οδήγησε με δύο γκολ την Μπενφίκα στους «32» του Κυπέλλου Πορτογαλίας - Δείτε τα γκολ
Ο Παυλίδης οδήγησε με δύο γκολ την Μπενφίκα στους «32» του Κυπέλλου Πορτογαλίας - Δείτε τα γκολ
Ο 26χρονος Έλληνας επιθετικός έφτασε τα εννέα γκολ τη φετινή σεζόν
Ο Βαγγέλης Παυλίδης επέστρεψε στην Μπενφίκα απ’ το «παράθυρο» των εθνικών ομάδων σε πολύ καλή κατάσταση και με δύο δικά του γκολ οδήγησε τους «αετούς» σε εύκολη εκτός έδρας νίκη επί της Τσάβες με 2-0 και στους «32» του Κυπέλλου Πορτογαλίας.
Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 8ο λεπτό έπειτα από ασίστ του Ρέγκο και «καθάριε» τη νίκη και την πρόκριση για την Μπενφίκα, με άλλο ένα πολύ ωραίο, προσωπικό γκολ στο 79’.
Με αυτόν τον τρόπο, ο 26χρονος επιθετικός έφτασε τα εννέα γκολ τη φετινή σεζόν (σε 16 εμφανίσεις).
Ειδήσεις σήμερα:
Περίμενε το δεύτερο παιδί του ο 44χρονος που έπεσε από τον Πύργο Απόλλων - Άγνωστο τι τον οδήγησε στην πράξη του
Το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Όλη η περιγραφή του εγκλήματος
Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του - Οι λόγοι που επικαλείται
Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 8ο λεπτό έπειτα από ασίστ του Ρέγκο και «καθάριε» τη νίκη και την πρόκριση για την Μπενφίκα, με άλλο ένα πολύ ωραίο, προσωπικό γκολ στο 79’.
Με αυτόν τον τρόπο, ο 26χρονος επιθετικός έφτασε τα εννέα γκολ τη φετινή σεζόν (σε 16 εμφανίσεις).
Ειδήσεις σήμερα:
Περίμενε το δεύτερο παιδί του ο 44χρονος που έπεσε από τον Πύργο Απόλλων - Άγνωστο τι τον οδήγησε στην πράξη του
Το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Όλη η περιγραφή του εγκλήματος
Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του - Οι λόγοι που επικαλείται
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα