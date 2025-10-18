Ο Παυλίδης οδήγησε με δύο γκολ την Μπενφίκα στους «32» του Κυπέλλου Πορτογαλίας - Δείτε τα γκολ
Ο Παυλίδης οδήγησε με δύο γκολ την Μπενφίκα στους «32» του Κυπέλλου Πορτογαλίας - Δείτε τα γκολ

Ο 26χρονος Έλληνας επιθετικός έφτασε τα εννέα γκολ τη φετινή σεζόν

Ο Παυλίδης οδήγησε με δύο γκολ την Μπενφίκα στους «32» του Κυπέλλου Πορτογαλίας - Δείτε τα γκολ
Ο Βαγγέλης Παυλίδης επέστρεψε στην Μπενφίκα απ’ το «παράθυρο» των εθνικών ομάδων σε πολύ καλή κατάσταση και με δύο δικά του γκολ οδήγησε τους «αετούς» σε εύκολη εκτός έδρας νίκη επί της Τσάβες με 2-0 και στους «32» του Κυπέλλου Πορτογαλίας.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 8ο λεπτό έπειτα από ασίστ του Ρέγκο και «καθάριε» τη νίκη και την πρόκριση για την Μπενφίκα, με άλλο ένα πολύ ωραίο, προσωπικό γκολ στο 79’.

Golo Pavlidis: Chaves 0-(2) Benfica (Taça de Portugal 25/26)


Με αυτόν τον τρόπο, ο 26χρονος επιθετικός έφτασε τα εννέα γκολ τη φετινή σεζόν (σε 16 εμφανίσεις).


