Φοβερά πλάνα από το νέο γήπεδο της Μπαρτσελόνα - Δείτε βίντεο
Οι Μπλαουγκράνα δημοσίευσαν βίντεο με την πρόοδο των εργασιών για το νέο «Spotify Καμπ Νου»
Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει χρησιμοποιεί ως προσωρινή έδρα το Ολυμπιακό Στάδιο «Λουίς Κομπανίς» στο Μονζουίκ, με τις εργασίες στο εμβληματικό «Spotify Καμπ Νου» να προχωρούν με αμείωτους ρυθμούς.
Στο πλαίσιο αυτό, ο επερχόμενος αγώνας με τον Ολυμπιακό για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League (21/10, 19:45) θα πραγματοποιηθεί στο Μονζουίκ.
Ωστόσο, η ανυπομονησία για την επιστροφή στο ανανεωμένο γήπεδο μεγαλώνει, με τον σύλλογο να τροφοδοτεί τον ενθουσιασμό των φιλάθλων του.
Το βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του συλλόγου αποκαλύπτει, μέσα από πανοραμικά πλάνα, τη νέα όψη που αποκτά σταδιακά το «Spotify Καμπ Νου», επιδεικνύοντας την εντυπωσιακή εξέλιξη του έργου.
What a feeling 😍— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 12, 2025
📍Spotify Camp Nou pic.twitter.com/z5m8KJ6pbV
