Συνάντηση ΑΣ ΠΑΟΚ με την πλευρά Μυστακίδη για την ΚΑΕ και το «Παλατάκι»

Η επικείμενη εμπλοκή του Αριστοτέλη Μυστακίδη στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ και αναβάθμιση του PAOK Sports Arena, συζητήθηκαν στη σημερινή συνάντηση μελών του Δ.Σ. του ΑΣ με εκπροσώπους του επιχειρηματία