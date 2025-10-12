Αταμάν: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ο Σορτς έδειξε τι μπορεί να κάνει στο γήπεδο» - Βίντεο
Όσα δήλωσε ο Τούρκος τεχνικός του Παναθηναϊκού μετά την ήττα της ομάδας του από τον Ολυμπιακό
Μετά από ένα εκπληκτικό ντέρμπι που κρίθηκε στην τελική του ευθεία, ο Ολυμπιακός νίκησε 90-86 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για τη Stoiximan Basket League και πήρε την πρώτη «μάχη» μεταξύ των «αιωνίων» στη φετινή αγωνιστική περίοδο.
Μετά την αναμέτρηση, ο Εργκίν Αταμάν έκανε δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ και στάθηκε στα όσα έφταιξαν στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα, στα θετικά που μπορεί να κρατήσει από το παιχνίδι, αλλά και στην απόδοση του Τι Τζέι Σορτς.
«Και οι δύο ομάδες έπαιξαν με πολύ πάθος, αλλά από τη δική μας πλευρά δεν παίξαμε ιδιαίτερα ποιοτικό μπάσκετ. Χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ με παίκτες όπως ο Όσμαν, ο Γκραντ και ο Μήτογλου.
Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που κέρδισε το ματς, είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε κι εμείς.
Το θετικό για εμάς είναι ότι η διαφορά ήταν μόνο τέσσερις πόντοι και έχουμε το επόμενο ντέρμπι στο γήπεδό μας.
Ο Ολυμπιακός έχασε δύο σημαντικούς παίκτες, εμείς χάσαμε έναν, οπότε εμείς είχαμε το πλεονέκτημα σε αυτή την περίπτωση. Ο Ναν είχε μία ενόχληση και τον προφυλάξαμε.
Ο Σορτς ήταν εξαιρετικός, σήμερα πήρε την ευθύνη. Είπα μετά το ματς με την Μπασκόνια ότι μόνο ο Ναν παίρνει ευθύνες, και σήμερα το έκανε κι αυτός.
Στο τέλος βέβαια είχε ένα σημαντικό αμυντικό λάθος που μας κόστισε», είπε αναλυτικά.
