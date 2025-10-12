Ξύλο στην Εθνική οδό μεταξύ χούλιγκαν ομάδων Γ' Εθνικής στην Ιταλία - Δείτε βίντεο
SPORTS
Ιταλία χούλιγκαν

Ξύλο στην Εθνική οδό μεταξύ χούλιγκαν ομάδων Γ' Εθνικής στην Ιταλία - Δείτε βίντεο

Οπαδοί της Καζερτάνα και της Κατάνια μετά τις εκτός έδρας αναμετρήσεις των ομάδων τους αποφάσισαν να λύσουν τις διαφορές τους στην εθνική οδό προκαλώντας χάος και διακοπή κυκλοφορίας

Ξύλο στην Εθνική οδό μεταξύ χούλιγκαν ομάδων Γ' Εθνικής στην Ιταλία - Δείτε βίντεο
Η Καζερτάνα, που εδρεύει στην Καζέρτα μια πόλη κοντά στη Νάπολι, ταξίδεψε στον ιταλικό νότο για να αντιμετωπίσει την Πισέρνο, ενώ η Κατάνια από τη Σικελία βρέθηκε στα περίχωρα της Νάπολι για να αντιμετωπίσει την Τζουλιάνο για την 9η αγωνιστική του Γ' ομίλου της Γ' Εθνικής του ποδοσφαίρου της Ιταλίας.

Αμφότερες επικράτησαν εύκολα (2-0 η Καζερτάνα, 3-0 η Κατάνια), αλλά αργά το βράδυ του Σαββάτου, οι οπαδοί των δύο συλλόγων έχοντας πάρει τον δρόμο της επιστροφής συναντήθηκαν στον αυτοκινητόδρομο Α2 και από το πουθενά έγινε χαμός.



Όπως αναφέρουν  τα ιταλικά ΜΜΕ περίπου 100 χούλιγκαν βγήκαν από τα αυτοκίνητα τους και από τις δύο λωρίδες κατεύθυνσης, άρχισαν να πετούν πέτρες, καπνογόνα ενώ προέκυψαν και μάχες σώμα με σώμα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία με τις συμπλοκές να διαρκούν για αρκετά λεπτά πριν τελικά οι συμμετέχοντες επιβιβαστούν στα αυτοκίνητα τους και διαφύγουν, με τις αστυνομικές δυνάμεις να φτάνουν στο σημείο λίγο αργότερα.



Οι αρχές διεξάγουν έρευνες, αλλά ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει αν πρόκειται για τυχαία συνάντηση ή προσχεδιασμένο ραντεβού των χούλιγκαν.

Thema Insights

bwin: 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι!

bwin: 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι!

H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.

Τα μυστικά της Μακροζωίας

Η μακροζωία δεν είναι μια νέα ιατρική ανακάλυψη, ούτε ένα lifestyle trend που το επιλέγουμε. Είναι μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται μέσα από τις επιστημονικές εξελίξεις, τη βελτίωση των συστημάτων υγείας και την αυξανόμενη συνειδητοποίηση γύρω από το πώς θέλουμε να ζούμε

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης