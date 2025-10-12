Ξύλο στην Εθνική οδό μεταξύ χούλιγκαν ομάδων Γ' Εθνικής στην Ιταλία - Δείτε βίντεο

H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
Οπαδοί της Καζερτάνα και της Κατάνια μετά τις εκτός έδρας αναμετρήσεις των ομάδων τους αποφάσισαν να λύσουν τις διαφορές τους στην εθνική οδό προκαλώντας χάος και διακοπή κυκλοφορίας
Η Καζερτάνα, που εδρεύει στην Καζέρτα μια πόλη κοντά στη Νάπολι, ταξίδεψε στον ιταλικό νότο για να αντιμετωπίσει την Πισέρνο, ενώ η Κατάνια από τη Σικελία βρέθηκε στα περίχωρα της Νάπολι για να αντιμετωπίσει την Τζουλιάνο για την 9η αγωνιστική του Γ' ομίλου της Γ' Εθνικής του ποδοσφαίρου της Ιταλίας.
Αμφότερες επικράτησαν εύκολα (2-0 η Καζερτάνα, 3-0 η Κατάνια), αλλά αργά το βράδυ του Σαββάτου, οι οπαδοί των δύο συλλόγων έχοντας πάρει τον δρόμο της επιστροφής συναντήθηκαν στον αυτοκινητόδρομο Α2 και από το πουθενά έγινε χαμός.
Όπως αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ περίπου 100 χούλιγκαν βγήκαν από τα αυτοκίνητα τους και από τις δύο λωρίδες κατεύθυνσης, άρχισαν να πετούν πέτρες, καπνογόνα ενώ προέκυψαν και μάχες σώμα με σώμα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία με τις συμπλοκές να διαρκούν για αρκετά λεπτά πριν τελικά οι συμμετέχοντες επιβιβαστούν στα αυτοκίνητα τους και διαφύγουν, με τις αστυνομικές δυνάμεις να φτάνουν στο σημείο λίγο αργότερα.
Οι αρχές διεξάγουν έρευνες, αλλά ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει αν πρόκειται για τυχαία συνάντηση ή προσχεδιασμένο ραντεβού των χούλιγκαν.
11.10.2025🇮🇹Fight Casertana vs Catania on autostrada at San Mango Piemonte near Salerno
— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 11, 2025
