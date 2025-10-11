ΠΑΟΚ-Ηρακλής: Εκπληκτική ατμόσφαιρα στο Παλατάκι από τους οπαδούς του Δικεφάλου - Βίντεο

Χιλιάδες χαρτάκια έφυγαν από τις κατάμεστες κερκίδες προς τον αγωνιστικό χώρο - Βιεϊρίνια, Τάισον και Πρέλεβιτς στο πλευρό της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ