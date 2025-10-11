ΠΑΟΚ-Ηρακλής: Εκπληκτική ατμόσφαιρα στο Παλατάκι από τους οπαδούς του Δικεφάλου - Βίντεο
ΠΑΟΚ-Ηρακλής: Εκπληκτική ατμόσφαιρα στο Παλατάκι από τους οπαδούς του Δικεφάλου - Βίντεο

Χιλιάδες χαρτάκια έφυγαν από τις κατάμεστες κερκίδες προς τον αγωνιστικό χώρο  - Βιεϊρίνια, Τάισον και Πρέλεβιτς στο πλευρό της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ

Το πρώτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για τη Stoiximan GBL βρίσκει τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Ηρακλή στο κατάμεστο (και εντυπωσιακό μετά την ανακαίνιση που έχει γίνει) PAOK Sports Arena όπου οι οπαδοί του Δικεφάλου έχουν δημιουργήσει από νωρίς εκπληκτική ατμόσφαιρα.

Με τις δύο ομάδες να εμφανίζονται στον αγωνιστικό χώρο έτοιμες για το τζάμπολ, οι φίλοι του ΠΑΟΚ εκτόξευσαν χιλιάδες χαρτάκια προκαλώντας ένα μοναδικό σκηνικό, αλλά και την καθυστερημένη κατά δέκα λεπτά περίπου έναρξη του αγώνα.

Στο γήπεδο βρίσκεται και ο Μπάνε Πρέλεβιτς, καθώς και οι Βιεϊρίνια, Τάισον οι οποίοι όποτε δεν έχουν υποχρεώσεις παρακολουθούν από κοντά και την ομάδα μπάσκετ.

