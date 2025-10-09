Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Στο -4 από Δανία και Σκωτία μετά από 3 αγώνες η Ελλάδα - Η βαθμολογία και το πρόγραμμα

Η Ελλάδα μετά την ήττα από Δανία ηττήθηκε και στη Γλασκώβη με 3-1 από τη Σκωτία, αν και προηγήθηκε 1-0 με τον Τσιμίκα. Η γαλανόλευκη έμεινε στο -4 από την πρώτη θέση, εκεί που βρίσκονται οι Σκωτσέζοι και οι Δανοί.

Η ήττα στη Γλασκώβη είναι τεράστια ζημιά, διότι η Εθνική είναι με την πλάτη στον τοίχο, ακόμα και για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης, που δίνει μία ακόμα ευκαιρία στα μπαράζ του Μαρτίου. Τα πράγματα ασφαλώς είναι πολύ ζόρικα για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.



Την Κυριακή η Ελλάδα παίζει τα ρέστα της. Εάν χάσει εκτός έδρας από τη Δανία και η Σκωτία νικήσει την Λευκορωσία σβήνει οριστικά το όνειρο.

Τα αποτελέσματα, τη βαθμολογία και το πρόγραμμα στον τρίτο όμιλο των προκριματικών, όπου βρίσκεται η Ελλάδα.

Η πρώτη αγωνιστική 5/9

Δανία - Σκωτία 0-0

Ελλάδα - Λευκορωσία 5-1

Η δεύτερη αγωνιστική 8/9

Λευκορωσία - Σκωτία 0-2

Ελλάδα - Δανία 0-3

Η τρίτη αγωνιστική 9/10

Σκωτία - Ελλάδα 3-1

Λευκορωσία - Δανία 0-6

Βαθμολογία (3 αγώνες)

ΟΜ. ΓΚ.Υ.-ΓΚ.Κ. ΒΑΘΜ.

1. Δανία 9-0 7

2. Σκωτία 5-1 7

3. Ελλάδα 6-7 3

4. Λευκορωσία 1-13 0

Η τέταρτη αγωνιστική 12/10

Σκωτία - Λευκορωσία 19.00

Δανία - Ελλάδα 21.45

Η πέμπτη αγωνιστική 15/11

Δανία - Λευκορωσία 21.45

Ελλάδα - Σκωτία 21.45

Η έκτη αγωνιστική 18/11

Σκωτία - Δανία 21.45

Λευκορωσία - Ελλάδα 21.45





