Παναθηναϊκός: Η τούρτα έκπληξη στον Γκραντ για τα 33α γενέθλιά του - Βίντεο

Ο μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού έκλεισε τα 33 του και το γιόρτασε στη Βιτόρια μαζί με τους συμπαίκτες του

Από την Τετάρτη η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού είναι στη Βιτόρια και σήμερα (21:30) θα παίξει με την Μπασκόνια για την 3η αγωνιστική της Euroleague. 

Οι πράσινοι θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες μετά από την ήττα από την Μπαρτσελόνα και έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για το παιχνίδι με την ομάδα της Ισπανίας. 

Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ οι παίκτες του Παναθηναϊκού έκαναν έκπληξη στον Τζέριαν Γκραντ ο οποίος έχει γενέθλια. Ο Αμερικανός έκλεισε τα 33α του και το γεγονός γιορτάστηκε με τούρτα και κεράκια και φυσικά πολύ χαβαλέ. 




