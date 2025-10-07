Η Λιζ Κάμπατζ, η οποία έχει βγάλει περισσότερα χρήματα στο OnlyFans από ότι παίζοντας μπάσκετ, επικρίνει τους μισθούς των παικτριών του WNBA
Η Αυστραλή σέντερ καταγγέλλει τους χαμηλούς μισθούς στη λίγκα και καλεί τις αθλήτριες να βρουν εναλλακτικούς τρόπους εισοδήματος, ενώ φουντώνει η ένταση ενόψει νέας συλλογικής σύμβασης
Η Λιζ Κάμπατζ, μία από τις σημαντικότερες σέντερ του γυναικείου μπάσκετ των τελευταίων ετών, η οποία αγωνίζεται πλέον στην Κίνα, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα στις παίκτριες του WNBA, προτρέποντάς τες να βρουν εναλλακτικούς τρόπους για να κερδίσουν χρήματα, λόγω των χαμηλών μισθών του πρωταθλήματος.
Η Αυστραλή, η οποία αποχώρησε από το WNBA το 2022 και άνοιξε λογαριασμό στο OnlyFans το 2025 (όπου έχει κερδίσει πάνω από 1,5 εκατομμύριο δολάρια σε λιγότερο από έναν χρόνο), ισχυρίστηκε ότι ο μισθός της πρώτης εβδομάδας στην πλατφόρμα ήταν μεγαλύτερος από τα συνολικά της έσοδα στο μπάσκετ.
«Ξέρετε, με τον μισθό του WNBA δεν είναι δύσκολο να κερδίσεις περισσότερα χρήματα κάνοντας οτιδήποτε άλλο... Νομίζω ότι οι γυναίκες πρέπει να κερδίζουν περισσότερα χρήματα παίζοντας το άθλημα που αγαπούν. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να τα βρίσκουν όπως μπορούν», δήλωσε η Κάμπατζ στο TMZ.
Η κόντρα για τους μισθούς
Η Ένωση Παικτριών του WNBA (WNBPA) διεκδικεί μεγαλύτερο μερίδιο από τα έσοδα του πρωταθλήματος, ενόψει της ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης, η οποία λήγει τον Οκτώβριο. Οι τρέχοντες μισθοί στο WNBA ξεκινούν από τα 66 χιλ. δολάρια για κάποιες rookies και φτάνουν το μέγιστο τα 214 χιλ. δολάρια τη φετινή σεζόν.
Η Κάμπατζ (Νο. 2 στο Draft του 2011) τόνισε ότι πλέον υπάρχει χώρος για τις γυναίκες να εκφραστούν, συμβουλεύοντας τις πρώην συμπαίκτριές της: «Απλώς να είστε ο εαυτός σας. Να μένετε πιστές στην προσωπικότητά σας». Πρόσθεσε ότι «πριν ένιωθα ότι δεν υπήρχε ευκαιρία ή χώρος για τις γυναίκες να είναι αυτές που είναι, αλλά τώρα νιώθω ότι οι γυναίκες είναι πιο θηλυκές ή κερδίζουν περισσότερο την σεξουαλικότητά τους, και είναι διασκεδαστικό».
Liz Cambage has a message for WNBA players -- if they really wanna make a buck, they're gonna have to find it outside of their salaries. 👀 pic.twitter.com/UeHVnkjNjW— TMZ Sports (@TMZ_Sports) October 6, 2025
Η διαμάχη για την Κέιτλιν Κλαρκ
Η συζήτηση για τους μισθούς εντάθηκε μετά από δηλώσεις της σταρ των Μινεσότα Λινξ, Ναφίσα Κόλιερ, η οποία κατηγόρησε την Επίτροπο της WNBA, Κάθι Ένγκελμπερτ, ότι δήλωσε πως οι νέες παίκτριες όπως η Κέιτλιν Κλαρκ και η Άντζελ Ρις «θα έπρεπε να είναι στα γόνατά τους, ευχαριστώντας τα τυχερά τους άστρα για τη συμφωνία δικαιωμάτων μετάδοσης που τους εξασφάλισα».
Η Ένγκελμπερτ αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Κόλιερ, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους: «Δεν έκανα αυτά τα σχόλια».
