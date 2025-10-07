Η Λιζ Κάμπατζ, η οποία έχει βγάλει περισσότερα χρήματα στο OnlyFans από ότι παίζοντας μπάσκετ, επικρίνει τους μισθούς των παικτριών του WNBA

Η συζήτηση για τους μισθούς εντάθηκε μετά από δηλώσεις της σταρ των Μινεσότα Λινξ, Ναφίσα Κόλιερ, η οποία κατηγόρησε την Επίτροπο της WNBA, Κάθι Ένγκελμπερτ, ότι δήλωσε πως οι νέες παίκτριες όπως η Κέιτλιν Κλαρκ και η Άντζελ Ρις «θα έπρεπε να είναι στα γόνατά τους, ευχαριστώντας τα τυχερά τους άστρα για τη συμφωνία δικαιωμάτων μετάδοσης που τους εξασφάλισα».Η Ένγκελμπερτ αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Κόλιερ, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους: «Δεν έκανα αυτά τα σχόλια».