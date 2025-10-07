Κάρλος Ντελφίνο: Αποσύρθηκε στα 43 του από την ενεργό δράση - Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 - Βίντεο

Με ανακοίνωσή του, ο Κάρλος Ντελφίνο, ενημέρωσε πως βάζει... τελεία στην καριέρα του. Στα 43 χρόνια του και μετά από 27 έτη ως αθλητής, ο Αργεντινo-Ιταλός διεθνής άσος «κρέμασε τα παπούτσια του».

Ο Κάρλος Ντελφίνο ήταν μέλος της χρυσής στο Ολυμπιακό Τουρνουά μπάσκετ Αθήνας, Αργεντινής, το 2004, ενώ υπήρξε συμπαίκτης με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην πρώτη σεζόν του Έλληνα διεθνή σούπερ σταρ στα «Ελάφια» (2013-14).

O Ντελφίνο είχε σημειώσει 18 διαδοχικούς πόντους απέναντι στην εθνική Ελλάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, αποκλείοντάς τη από τα ημιτελικά, σε έναν αγώνα... θρίλερ, που κρίθηκε με σκορ 80-78 υπέρ της «αλμπισελέστε».





Από την Λιμπερτάδ δε Σουντσάλες το 1998 με την οποία έκανε τα πρώτα βήματά του στο μπάσκετ... o Ντελφίνο έφτασε ν' αγωνιστεί στο ΝΒΑ επί οκτώ σεζόν. Αρχικά, το 2004 για λογαριασμό των Ντιτρόιτ Πίστονς, τη φανέλα των οποίων φόρεσε έως το 2007. Στο ΝΒΑ αγωνίστηκε εν συνεχεία στους Τορόντο Ράπτορς (2007-08), στους Μιλγουόκι Μπακς (2009-12, 2013-14), στους Χιούστον Ρόκετς (2012-13).

Είχε επιλεγεί στο ΝΒΑ ντραφτ το 2003 από τους Πίστονς. Συνολικά, αγωνίστηκε σε 507 αναμετρήσεις στο ΝΒΑ.

Στην Ευρώπη, είχε αγωνιστεί ανάμεσα σε άλλες ομάδες, στη Φορτιτούντο Μπολόνια, Κίμκι και Μπασκόνια.







El retiro del último guerrero de la Generación Dorada 🇦🇷🏀🥹



A los 43 años, Carlos Delfino anunció su adiós tras 27 temporadas. Oro en Atenas 2004 y bronce en Beijing 2008, es un emblema del baloncesto de su país. 🥇🥉



¡Te deseamos lo mejor, "Lancha"! 🫶#JuegosOlímpicos pic.twitter.com/m7I22Dqu7B — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) October 7, 2025



