Ντάνι Άλβες: Βγήκε από την φυλακή και έγινε πρώτη φορά πατέρας από την δεύτερη σύζυγό του, Τζοάνα Σανθ

Πατέρας ενός υγιέστατου αγοριού έγινε ο Ντάνι Άλβες. Ο σπουδαίος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής που έγραψε ιστορία με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα έγινε πατέρας για τρίτη φορά αλλά για πρώτη από τη δεύτερη γυναίκα του, το μοντέλο Τζοάνα Σανθ. Η Ισπανίδα έφερε στον κόσμο το αγοράκι τους λίγους μήνες μετά από την αποφυλάκισή του. Η Σανθ γέννησε στη Βαρκελώνη εκεί όπου πέρασε 14 μήνες στη φυλακή με την κατηγορία της σεξουαλικής επίθεσης.



Η Τζοάνα Σανθ είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 31 Μαρτίου, μόλις τρεις ημέρες αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο της Καταλονίας (TSJC) αθώωσε τον σύντροφό της ο οποίος αρχικά είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και έξι μηνών για φερόμενη σεξουαλική επίθεση που έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Δεκεμβρίου 2022.



Ενώ οι περισσότεροι του γύρισαν την πλάτη η Σανθ τον πίστεψε και τον στήριξε στην περιπέτεια που είχε.