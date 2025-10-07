Η Paris FC δημιουργεί μια εξέδρα αποκλειστικά για φιλάθλους 5 ετών

Η κωδική του ονομάσια «KOP 5» με το συγκεκριμένο σχέδιο να εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης καμπάνιας «Give Me 5» της γνωστής γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας Renault
, που είναι και ένας από τους επίσημους χορηγούς της Paris FC.
Η νεοφώτιστη ομάδα στη μεγάλη κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου
, η οποία δεν το κρύβει ότι θέλει σύντομα να... κοιτάξει στα μάτια την πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρι Σεν Ζερμέν, έχοντας την οικονομική στήριξη του Μπερνάρ Αρνό
και τη στρατηγική συμμαχία με τη Red Bull, προσπαθεί να αποκτήσει και όσο το δυνατόν μεγαλύτερο έρεισμα στο κοινό της γαλλικής πρωτεύουσας.
Έτσι, εγκαινιάζει αυτό το πρωτοποριακό πρόγραμμα στο στάδιο Jean-Bouin, με τη δημιουργία της πρώτης εξέδρας αποκλειστικά για παιδιά ηλικίας πέντε ετών.
Ο νέος αυτός χώρος, με την ονομασία «KOP 5», θα φιλοξενεί 55 παιδιά και τους συνοδούς τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παρακολουθούν δωρεάν τους εντός έδρας αγώνες του συλλόγου καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν 2025-2026. Για να συμμετάσχουν, τα παιδιά πρέπει να έχουν κλείσει ή να συμπληρώνουν το πέμπτο έτος της ηλικίας τους μέσα στη σεζόν.
Το εγχείρημα αποτελεί μέρος του προγράμματος «Give Me 5», που εγκαινίασε η Renault το 2022, με στόχο την προώθηση της κοινωνικής ένταξης μέσω του αθλητισμού. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται κυρίως στις νεότερες γενιές και στις λεγόμενες «ευαίσθητες» περιοχές, δίνοντας έμφαση στην πρόσβαση στον αθλητισμό για όλους.
Αφού προηγήθηκαν αντίστοιχες δράσεις στον χώρο του τένις και του ράγκμπι, η Renault επεκτείνει τώρα την πρωτοβουλία της στο ποδόσφαιρο, επιλέγοντας το Paris FC ως στρατηγικό της εταίρο.
Η πρώτη εμφάνιση του «KOP 5» έχει προγραμματιστεί για τις 24 Οκτωβρίου, στον αγώνα Paris FC – Nantes για την 9η αγωνιστική της Ligue 1. Οι μικροί φίλαθλοι θα ζήσουν μια αξέχαστη εμπειρία, σε ένα περιβάλλον ειδικά διαμορφωμένο για παιδιά και οικογένειες, συνδυάζοντας τη χαρά του παιχνιδιού με τις αξίες της ένταξης και της συμμετοχής.
