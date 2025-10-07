Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Τέλος από τον Άρη ο Άλεξ Αντετοκούνμπο - Θα δοκιμαστεί ξανά στην G-League
Η θητεία του Άλεξ Αντετοκούνμπο στον Άρη αποδείχτηκε σύντομη. Σχεδόν δύο εικοσιτετράωρα μετά την πρώτη του συμμετοχή στη Stoiximan GBL στο εκτός έδρας παιχνίδι της Καρδίτσας, ο 24χρονος φόργουορντ αναμένεται να αποχαιρετήσει τους «κίτρινους» χωρίς να καταφέρει να... μακροημερεύσει στη Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα, η παρουσία του ήταν βραχύχρονη και δεν προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς στην ήττα στη Θεσσαλία αγωνίστηκε μόλις για δύο λεπτά, καταγράφοντας ένα άστοχο δίποντο, ενώ στην πρεμιέρα του EuroCup απέναντι στη Βενέτσια δεν πήρε καθόλου χρόνο συμμετοχής με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να δείχνει πως δεν βασίζεται ιδιαίτερα πάνω του.
Ο Άλεξ είχε υπογράψει το καλοκαίρι διετές συμβόλαιο με τον Άρη και στις πρώτες του δηλώσεις είχε δείξει ενθουσιασμό: «Είμαι πολύ υπέρτατα ευλογημένος που θα είμαι κομμάτι ενός οργανισμού τόσο υψηλού επιπέδου», είχε πει, προσθέτοντας πως στόχος του είναι να βοηθήσει την ομάδα με κάθε τρόπο ώστε να πετύχει όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες. Παρά την αγωνιστική του θέληση, η παρουσία του στον Άρη δεν κράτησε πολύ και το αποτέλεσμα ήταν η λύση του συμβολαίου του.
Η καριέρα του Άλεξ μπορεί να χαρακτηριστεί ως γεμάτη ταξίδια, διαφορετικές εμπειρίες και προκλήσεις. Φοίτησε στο Whitefish Bay High School στη Δομινικανή Δημοκρατία και το 2020 αποφάσισε να πει «όχι» στο NCAA, ξεκινώντας επαγγελματικά στην Ισπανία με τη Μούρθια, κυρίως στη δεύτερη ομάδα. Το 2021 έκανε το ντεμπούτο του στη G-League με τη θυγατρική των Ράπτορς, σημειώνοντας 2.6 πόντους και 1.4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Τη σεζόν 2022-23 μεταπήδησε στους Wisconsin Herd, θυγατρική των Μιλγουόκι Μπακς, καταγράφοντας 5.8 πόντους και 3 ριμπάουντ σε 22 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι. Την επόμενη χρονιά παρέμεινε στην ίδια ομάδα με παρόμοιες επιδόσεις (5.7 πόντοι, 2.9 ριμπάουντ).
Τον Φεβρουάριο του 2024 επέστρεψε στην Ευρώπη, αγωνιζόμενος στη λιθουανική Μαζέικιαϊ, όπου σε 14 λεπτά συμμετοχής είχε 8 πόντους και 2.3 ριμπάουντ ανά παιχνίδι. Στη συνέχεια, ξεκίνησε τη σεζόν 2024-25 με την Ποντκόριτσα του Μαυροβουνίου, πριν επιστρέψει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ.
Η σύντομη θητεία του στον Άρη έδειξε ότι ο νεαρός παίκτης παραμένει σε φάση αναζήτησης ευκαιριών, μαθαίνοντας από κάθε στάση στην καριέρα του και προετοιμάζοντας την επόμενη ημέρα, που τον οδηγεί στην επιστροφή και πάλι στην G-League και στο μεγάλο όνειρο του NBA. Ο δρόμος του Άλεξ Αντετοκούνμπο θα συνεχιστεί στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού με νέες προκλήσεις και στόχους στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αναπτυξιακής λίγκας του NBA.
Η καριέρα του Άλεξ Αντετοκούνμπο και η επόμενη ημέρα
