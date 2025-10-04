Basket League: Με χαλύβδινη άμυνα πέρασε από την Γλυφάδα το Περιστέρι, 87-61 τον Πανιώνιο - Βίντεο
Basket League Περιστέρι Πανιώνιος

Basket League: Με χαλύβδινη άμυνα πέρασε από την Γλυφάδα το Περιστέρι, 87-61 τον Πανιώνιο - Βίντεο

Το Περιστέρι δέχτηκε μόλις 2 πόντους στην 3η περίοδο

Basket League: Με χαλύβδινη άμυνα πέρασε από την Γλυφάδα το Περιστέρι, 87-61 τον Πανιώνιο - Βίντεο

To Περιστέρι δέχτηκε αριθμό ρεκόρ... 2 πόντων στην 3η περίοδο (!) και έχοντας πρώτο σκόρερ τον Τάι Νίκολς με 19 πόντους, επικράτησε με 87-61 του Πανιωνίου στο άδειο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας λόγω τιμωρίας της έδρας των «κυανέρυθρων», στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της νέας σεζόν στην Greek Basketball League.

Ο Άλβαρο Καρντένας σημείωσε 14 πόντους και μοίρασε 7 ασίστ για τους «κυανοκίτρινους», ενώ ο Τζέικ Βαν-Τούμπεργκεν είχε συγκομιδή 11 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Από τους «κυανέρυθρους», ο Μιχάλης Λούντζης πέτυχε 12 πόντους, μάζεψε 8 ριμπάουντ και μοίρασε 2 ασίστ, ενώ διψήφιος ήταν και ο Ουότσον με 11 πόντους.

Ο αγώνας ήταν κλειστός έως το ημίχρονο (39-40), αλλά η πιεστική άμυνα των παικτών του Βασίλη Ξανθόπουλου, στην 3η περίοδο όταν έκαναν επιμέρους σκορ 16-2 (41-56 στο 30ό λεπτό) δεν επέτρεψε στους παίκτες του Παβίτσεβιτς να... επιστρέψουν στο παιχνίδι.

Τα δεκάλεπτα: 21-18, 39-40, 41-56, 61-87

Διαιτητές: Πιτσίλκας, Αγραφιώτης, Λουλουδιάδης

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Παβίτσεβιτς): Oυάτσον 11, Σταρκς 6, Λούντζης 12 (3), Κρούζερ 7 (1), Χαντς 9 (1), Παπαθανασίου 5 (1), Τσαλμπούρης 4, Λούις 7, Γουάλ, Γκίκας

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 19 (2), Καρντένας 14 (2), Βαν Τούμπεργκερ 11, Γιάνκοβιτς 4, Ιτούνας 3 (1), Μουράτος, Αμπερκρόμπι 11 (3), Κακλαμανάκης 7, Χάρις 8 (1), Παπαδάκης 5 (1), Ασημένιος.



