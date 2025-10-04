Ολυμπιακός: Χωρίς τέσσερις η αποστολή για το ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Κυριακή (5/10, 20:30) τον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Η προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» ολοκληρώθηκε με προπόνηση που έγινε το Σάββατο (4/10) το μεσημέρι στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ρέντη.

Εκτός έμειναν οι Ρέτσος, Ροντινέι, Στρεφέτσα και Γιάρεμτσουκ.



Η αποστολή του Ολυμπιακού

Μπιανκόν, Μπρούνο, Καμπελά, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Έσε, Καλογερόπουλος, Κουράκλης, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Ποντένσε, Σιπιόνι, Ταρέμι, Τζολάκης, Βέζο, Γιαζίτζι.





