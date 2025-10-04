Ολυμπιακός: Χωρίς τέσσερις η αποστολή για το ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα
SPORTS
Super League 1 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός: Χωρίς τέσσερις η αποστολή για το ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα

Ο Ολυμπιακός παίζει την Κυριακή (20:30) με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη

Ολυμπιακός: Χωρίς τέσσερις η αποστολή για το ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα
4 ΣΧΟΛΙΑ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Κυριακή (5/10, 20:30) τον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Η προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» ολοκληρώθηκε με προπόνηση που έγινε το Σάββατο (4/10) το μεσημέρι στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ρέντη.

Εκτός έμειναν οι Ρέτσος, Ροντινέι, Στρεφέτσα και Γιάρεμτσουκ. 

Η αποστολή του Ολυμπιακού 

Μπιανκόν, Μπρούνο, Καμπελά, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Έσε, Καλογερόπουλος, Κουράκλης, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Ποντένσε, Σιπιόνι, Ταρέμι, Τζολάκης, Βέζο, Γιαζίτζι.





Ειδήσεις σήμερα:

Έντονο διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας για τις δηλώσεις του υπερεθνικιστή Ισραηλινού υπουργού που ζήτησε να φυλακιστούν οι ακτιβιστές

Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της Κωνσταντοπούλου η νέα πρόσκληση εκταφής του Ντένις Ρούτσι

Βίντεο: Η στιγμή που ο δράστης στοχεύει με το όπλο τον 38χρονο στον Άγιο Στέφανο - «Μη με πυροβολείς, μη!»

4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης