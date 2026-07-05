Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
«Αίνιγμα» Γιαννακόπουλου για νέα μεταγραφή: Την Τρίτη περνάει ιατρικά ο Μπαντιό και την Τετάρτη ο... κάποιος άλλος
«Αίνιγμα» Γιαννακόπουλου για νέα μεταγραφή: Την Τρίτη περνάει ιατρικά ο Μπαντιό και την Τετάρτη ο... κάποιος άλλος
Κινητικότητα στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσα από story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ανακοίνωσε πότε περνάει ιατρικές εξετάσεις ο Μπάντιο, ενώ άφησε... υπόνοιες για ακόμη μία μεταγραφή.
Όπως είπε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Μπάνκου Μπάντιο αναμένεται να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις του την Τρίτη.
Ανέφερε επίσης πως την Τετάρτη θα περάσεις «κάποιος άλλος» τις ιατρικές εξετάσεις, αφήνοντας υπόνοιες για νέα μεταγραφή στο «στρατόπεδο» των «πρασίνων».
Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Έχω να κοιμηθώ από την Πέμπτη. Λοιπόν, άκου, ο Μπάντιο την Τρίτη περνάει ιατρικά και την Τετάρτη περνάει ο κάποιος άλλος».
Πηγή: gazzetta.gr
Όπως είπε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Μπάνκου Μπάντιο αναμένεται να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις του την Τρίτη.
Ανέφερε επίσης πως την Τετάρτη θα περάσεις «κάποιος άλλος» τις ιατρικές εξετάσεις, αφήνοντας υπόνοιες για νέα μεταγραφή στο «στρατόπεδο» των «πρασίνων».
Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Έχω να κοιμηθώ από την Πέμπτη. Λοιπόν, άκου, ο Μπάντιο την Τρίτη περνάει ιατρικά και την Τετάρτη περνάει ο κάποιος άλλος».
Πηγή: gazzetta.gr
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