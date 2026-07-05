Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Δείτε βίντεο: Κουτάβι υιοθετήθηκε από αγέλη λύκων που ζει στην Κεντρική Μακεδονία
Δείτε βίντεο: Κουτάβι υιοθετήθηκε από αγέλη λύκων που ζει στην Κεντρική Μακεδονία
«Δεν γνωρίζουμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία», λέει στο protothema ο κ. Θεόδωρος Κομινός που πραγματοποιεί το διδακτορικό του στο ζωολογικό του τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ
Ένα ολόλευκο αρσενικό κουτάβι έχει υιοθετηθεί από αγέλη λύκων που ζει σε περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, τα μέλη της οποίας του διδάσκουν που να βρει νερό για να πιει ενώ του κουβαλούν και κόκαλα από νεκρό μοσχάρι για να φάει!
Το μικρό κουτάβι που όπως είπε στο protothema.gr ο κ. Θεόδωρος Κομινός που πραγματοποιεί το διδακτορικό του στο ζωολογικό του τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ «είναι περίπου τεσσάρων μηνών» και όπως φαίνεται «περνάει μια χαρά» παρέα με τη νέα του οικογένεια, την αγέλη των λύκων.
Ο κ. Κομινός παρακολουθεί και καταγράφει την συνύπαρξη της αγέλης των λύκων με το μικρό κουτάβι εδώ και τρεις εβδομάδες, χαρακτηρίζοντας την όλη κατάσταση ως πρωτόγνωρη.
Στο βίντεο που τράβηξε με drone ο κ. Κομινός και δημοσιεύει το protothema.gr τα πλάνα είναι πραγματικά εντυπωσιακά καθώς το κουταβάκι ακολουθεί τη λύκαινα ωσάν να είναι η μητέρα του.
Το άσπρο κουταβάκι ακολουθεί με χαρά τη λύκαινα μέσα σε χωράφια η οποία το οδηγεί σε ένα σημείο για να πιει νερό καθώς τα ποτιστικά μηχανήματα ενός χωραφιού έχουν δημιουργήσει στο χώμα μια μικρή λιμνούλα με νερό όπου το κουταβάκι ξεδιψά.
Λίγο αργότερα κι αφού το μικρό λευκό σκυλάκι έχει ξεδιψάσει, ο αρσενικός λύκος του φέρνει δύο κόκαλα από ένα νεκρό μοσχάρι το οποίο όπως ανέφερε ο κ. Κομινός, τα έχει μεταφέρει από σημείο όπου κτηνοτρόφοι απορρίπτουν νεκρά ζώα. Το κουτάβι μάλιστα όπως φαίνεται και στο βίντεο τα τρώει με περίσσεια όρεξη και χαρά.
«Την συγκεκριμένη ομάδα των λύκων την παρακολουθώ εδώ και ένα χρόνο και η κατάσταση με το λευκό κουτάβι είναι πραγματικά πρωτόγνωρη» είπε ο κ. Κομινός που καταγράφει διάφορα είδη άγριων ζώων για τις ανάγκες του διδακτορικού του στο ΑΠΘ.
Η αγέλη των λύκων αποτελείται από το κυρίαρχο ζευγάρι καθώς και από τα μικρά τους, ενώ πρόσφατα πρόσθεσαν και το μικρό σκυλάκι.
«Δεν γνωρίζουμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία ούτε αν το κουτάβι θα παραμείνει με την αγέλη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι, μέχρι στιγμής, όχι μόνο γίνεται ανεκτό από τους λύκους, αλλά φαίνεται να απολαμβάνει ιδιαίτερη προσοχή από το αναπαραγωγικό ζευγάρι» τόνισε.
Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι η ίδια αγέλη όπως ανέφερε ο κ. Κομινός δεν είναι η πρώτη φορά που «υιοθετεί» μικρό σκυλάκι.
Το μικρό κουτάβι που όπως είπε στο protothema.gr ο κ. Θεόδωρος Κομινός που πραγματοποιεί το διδακτορικό του στο ζωολογικό του τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ «είναι περίπου τεσσάρων μηνών» και όπως φαίνεται «περνάει μια χαρά» παρέα με τη νέα του οικογένεια, την αγέλη των λύκων.
Ο κ. Κομινός παρακολουθεί και καταγράφει την συνύπαρξη της αγέλης των λύκων με το μικρό κουτάβι εδώ και τρεις εβδομάδες, χαρακτηρίζοντας την όλη κατάσταση ως πρωτόγνωρη.
Στο βίντεο που τράβηξε με drone ο κ. Κομινός και δημοσιεύει το protothema.gr τα πλάνα είναι πραγματικά εντυπωσιακά καθώς το κουταβάκι ακολουθεί τη λύκαινα ωσάν να είναι η μητέρα του.
Το άσπρο κουταβάκι ακολουθεί με χαρά τη λύκαινα μέσα σε χωράφια η οποία το οδηγεί σε ένα σημείο για να πιει νερό καθώς τα ποτιστικά μηχανήματα ενός χωραφιού έχουν δημιουργήσει στο χώμα μια μικρή λιμνούλα με νερό όπου το κουταβάκι ξεδιψά.
Λίγο αργότερα κι αφού το μικρό λευκό σκυλάκι έχει ξεδιψάσει, ο αρσενικός λύκος του φέρνει δύο κόκαλα από ένα νεκρό μοσχάρι το οποίο όπως ανέφερε ο κ. Κομινός, τα έχει μεταφέρει από σημείο όπου κτηνοτρόφοι απορρίπτουν νεκρά ζώα. Το κουτάβι μάλιστα όπως φαίνεται και στο βίντεο τα τρώει με περίσσεια όρεξη και χαρά.
«Την συγκεκριμένη ομάδα των λύκων την παρακολουθώ εδώ και ένα χρόνο και η κατάσταση με το λευκό κουτάβι είναι πραγματικά πρωτόγνωρη» είπε ο κ. Κομινός που καταγράφει διάφορα είδη άγριων ζώων για τις ανάγκες του διδακτορικού του στο ΑΠΘ.
Η αγέλη των λύκων αποτελείται από το κυρίαρχο ζευγάρι καθώς και από τα μικρά τους, ενώ πρόσφατα πρόσθεσαν και το μικρό σκυλάκι.
«Δεν γνωρίζουμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία ούτε αν το κουτάβι θα παραμείνει με την αγέλη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι, μέχρι στιγμής, όχι μόνο γίνεται ανεκτό από τους λύκους, αλλά φαίνεται να απολαμβάνει ιδιαίτερη προσοχή από το αναπαραγωγικό ζευγάρι» τόνισε.
Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι η ίδια αγέλη όπως ανέφερε ο κ. Κομινός δεν είναι η πρώτη φορά που «υιοθετεί» μικρό σκυλάκι.
«Τον χειμώνα είχαν μαζί τους ένα άλλο κουτάβι, εκείνο ήταν μαύρου χρώματος, το οποίο όμως ήταν πολύ μωρό και δεν άντεξε το κρύο και τη βροχή και πέθανε» είπε.
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