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Γιατί τσακώθηκε ο Σφαιρόπουλος με τον Ομπράντοβιτς στο ΟΑΚΑ και το δείπνο που έλυσε την παρεξήγηση
Γιατί τσακώθηκε ο Σφαιρόπουλος με τον Ομπράντοβιτς στο ΟΑΚΑ και το δείπνο που έλυσε την παρεξήγηση
Στην Σερβία έγραψαν πως οι δύο προπονητές που πέρασαν πρόσφατα από τον Ερυθρό Αστέρα μόνο που δεν πιάστηκαν στα χέρια κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου της Ενωσης Προπονητών που γίνεται στο T-Center
Ένα... επεισόδιο φαίνεται πως υπήρξε κατά την διάρκεια του συνέδριου προπονητών της HCB στο T-Center Athens ανάμεσα στον Γιάννη Σφαιρόπουλο και τον Σάσα Ομπράντοβιτς, όπως αποκάλυψαν από την Σερβία. Ωστόσο η πραγματικότητα είναι πως οι δύο προπονητές είχαν όντως έναν έντονο διάλογο, αλλά δεν πήρε έκταση και πολύ γρήγορα λύθηκε η παρεξήγηση που πήγε να δημιουργηθεί.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα direktno.rs, το σεμινάριο των προπονητών της Euroleague παραλίγο να τιναχθεί στον αέρα το πρωί της Παρασκευής.
«Σκάνδαλο στην Αθήνα με πρωταγωνιστές δύο πρώην προπονητές του Ερυθρού Αστέρα! Όπως μαθαίνει αποκλειστικά το Direktno, στο σεμινάριο της Ένωσης Προπονητών της EuroLeague στην ελληνική πρωτεύουσα, παραλίγο να ξεσπάσει σύρραξη ανάμεσα στον Σάσα Ομπράντοβιτς και τον Γιάννη Σφαιρόπουλο.», αναφέρει μεταξύ άλλων το κείμενο τονίζοντας ότι ο Σέρβος τεχνικός επεδίωξε τη σωματική επαφή.
Η είδηση έγινε viral καθώς μιλάμε για δύο εκ των κορυφαίων Ευρωπαίων προπονητών, ωστόσο η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική από αυτήν που παρουσιάστηκε.
Η αλήθεια είναι ότι την Παρασκευή 2 Ιουλίου (δεύτερη ημέρα του σεμιναρίου) υπήρξε όντως λογομαχία μέσα στο γήπεδο μεταξύ των δύο προπονητών. Ο Ομπράντοβιτς ζήτησε τον λόγο από τον Σφαιρόπουλο θεωρώντας ότι είναι «ψυχρός» μαζί του, με τον Έλληνα τεχνικό να το επιβεβαιώνει λέγοντας ότι είχε κάνει μία δήλωση η οποία δεν του άρεσε.
Αμφότεροι ήταν εκνευρισμένοι ωστόσο το επεισόδιο όχι απλά έληξε εκεί, αλλά τόσο το βράδυ της Παρασκευής όσο και το βράδυ του Σαββάτου οι δύο προπονητές δείπνησαν μαζί έχοντας λύσει οριστικά τη μεταξύ τους παρεξήγηση.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα direktno.rs, το σεμινάριο των προπονητών της Euroleague παραλίγο να τιναχθεί στον αέρα το πρωί της Παρασκευής.
«Σκάνδαλο στην Αθήνα με πρωταγωνιστές δύο πρώην προπονητές του Ερυθρού Αστέρα! Όπως μαθαίνει αποκλειστικά το Direktno, στο σεμινάριο της Ένωσης Προπονητών της EuroLeague στην ελληνική πρωτεύουσα, παραλίγο να ξεσπάσει σύρραξη ανάμεσα στον Σάσα Ομπράντοβιτς και τον Γιάννη Σφαιρόπουλο.», αναφέρει μεταξύ άλλων το κείμενο τονίζοντας ότι ο Σέρβος τεχνικός επεδίωξε τη σωματική επαφή.
Η είδηση έγινε viral καθώς μιλάμε για δύο εκ των κορυφαίων Ευρωπαίων προπονητών, ωστόσο η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική από αυτήν που παρουσιάστηκε.
Η αλήθεια είναι ότι την Παρασκευή 2 Ιουλίου (δεύτερη ημέρα του σεμιναρίου) υπήρξε όντως λογομαχία μέσα στο γήπεδο μεταξύ των δύο προπονητών. Ο Ομπράντοβιτς ζήτησε τον λόγο από τον Σφαιρόπουλο θεωρώντας ότι είναι «ψυχρός» μαζί του, με τον Έλληνα τεχνικό να το επιβεβαιώνει λέγοντας ότι είχε κάνει μία δήλωση η οποία δεν του άρεσε.
Αμφότεροι ήταν εκνευρισμένοι ωστόσο το επεισόδιο όχι απλά έληξε εκεί, αλλά τόσο το βράδυ της Παρασκευής όσο και το βράδυ του Σαββάτου οι δύο προπονητές δείπνησαν μαζί έχοντας λύσει οριστικά τη μεταξύ τους παρεξήγηση.
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