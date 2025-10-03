Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης.
Μπαρτσελόνα: Αποσύρεται από τη δημιουργία της European Super League, γράφουν στην Ισπανία
Μπαρτσελόνα: Αποσύρεται από τη δημιουργία της European Super League, γράφουν στην Ισπανία
Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, η Μπαρτσελόνα θέλει να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τη σχέση της με την UEFA ανακαλώντας τη στήριξή της για τη δημιουργία της European Super League
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Marca, η Μπαρτσελόνα αποφάσισε να αποσυρθεί από την ιδέα της δημιουργίας της European Super League και να εστιάσει στη βελτίωση των σχέσεών της με την UEFA.
Το κλαμπ θεωρεί πως η ευρωπαϊκή ομοσπονδία έλαβε σοβαρά υπόψη της τα σχόλια των ομάδων, κάνοντας σημαντικές αλλαγές, όπως είναι η αναπροσαρμογή του format των διοργανώσεων και η αύξηση των οικονομικών απολαβών για όσους συμμετέχουν σε αυτές.
Αυτές οι κινήσεις οδήγησαν τον Ζοάν Λαπόρτα και τους Μπλαουγκράνα στο να αναιρέσουν τη στήριξή τους στον Φλορεντίνο Πέρεθ και τη δημιουργία αυτής της κλειστής λίγκας. Οι σχέσεις των Καταλανών με την UEFA, που τα προηγούμενα χρόνια ήταν τεταμένες λόγω διαφόρων οικονομικών διαφωνιών, φαίνεται να παρουσιάζουν πλέον σημάδια βελτίωσης.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και η παρουσία του Αλεξάντερ Τσέφεριν στις σουίτες του «Μοντζουίκ», στην αναμέτρηση των Καταλανών με την Παρί Σεν Ζερμέν για τη League Phase του Champions League.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Εκπαιδευτικός μήνυσε διανομέα για επεισόδιο στον δρόμο: Την έβρισε και την έφτυσε μπροστά στο παιδί της
Sold out το παραλιακό μέτωπο της Αττικής: 17.000 ενδιαφερόμενοι από 110 χώρες για αγορά ακινήτου στο Ελληνικό
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που μεθυσμένη Βρετανίδα επιβάτις ουρλιάζει σε πτήση προς την Αίγυπτο - Ο πιλότος εξαναγκάστηκε σε προσγείωση στην Κρήτη
Το κλαμπ θεωρεί πως η ευρωπαϊκή ομοσπονδία έλαβε σοβαρά υπόψη της τα σχόλια των ομάδων, κάνοντας σημαντικές αλλαγές, όπως είναι η αναπροσαρμογή του format των διοργανώσεων και η αύξηση των οικονομικών απολαβών για όσους συμμετέχουν σε αυτές.
Αυτές οι κινήσεις οδήγησαν τον Ζοάν Λαπόρτα και τους Μπλαουγκράνα στο να αναιρέσουν τη στήριξή τους στον Φλορεντίνο Πέρεθ και τη δημιουργία αυτής της κλειστής λίγκας. Οι σχέσεις των Καταλανών με την UEFA, που τα προηγούμενα χρόνια ήταν τεταμένες λόγω διαφόρων οικονομικών διαφωνιών, φαίνεται να παρουσιάζουν πλέον σημάδια βελτίωσης.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και η παρουσία του Αλεξάντερ Τσέφεριν στις σουίτες του «Μοντζουίκ», στην αναμέτρηση των Καταλανών με την Παρί Σεν Ζερμέν για τη League Phase του Champions League.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Εκπαιδευτικός μήνυσε διανομέα για επεισόδιο στον δρόμο: Την έβρισε και την έφτυσε μπροστά στο παιδί της
Sold out το παραλιακό μέτωπο της Αττικής: 17.000 ενδιαφερόμενοι από 110 χώρες για αγορά ακινήτου στο Ελληνικό
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που μεθυσμένη Βρετανίδα επιβάτις ουρλιάζει σε πτήση προς την Αίγυπτο - Ο πιλότος εξαναγκάστηκε σε προσγείωση στην Κρήτη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα