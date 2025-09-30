Angel City FC: Ο αστέρας του NBA Κρις Πολ νέος επενδυτής στην ομάδα που ίδρυσε η Νάταλι Πόρτμαν

Ο άσος των Λος Άντζελες Κλίπερς εντάχθηκε μαζί με άλλους τρεις επιχειρηματίες στο γκρουπ των επενδυτών της γυναικείας ομάδας που ίδρυσε το 2022 η Νάταλι Πόρτμαν