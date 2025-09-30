Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Angel City FC: Ο αστέρας του NBA Κρις Πολ νέος επενδυτής στην ομάδα που ίδρυσε η Νάταλι Πόρτμαν
Angel City FC: Ο αστέρας του NBA Κρις Πολ νέος επενδυτής στην ομάδα που ίδρυσε η Νάταλι Πόρτμαν
Ο άσος των Λος Άντζελες Κλίπερς εντάχθηκε μαζί με άλλους τρεις επιχειρηματίες στο γκρουπ των επενδυτών της γυναικείας ομάδας που ίδρυσε το 2022 η Νάταλι Πόρτμαν
Η ιδέα για τη δημιουργία της πρώτης γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου στο Λος Άντζελες γεννήθηκε στο μυαλό της Νάταλι Πόρτμαν το 2019.
Με τον γιο της να παίζει στη σχολική ομάδα και να παρακολουθεί με πάθος τόσο τους μεγάλους αγώνες ανδρικών ομάδων, αλλά και το Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών, στις αρχές του 2020 ίδρυσε την Angel City FC, με «συμπαίκτριες» τις επιχειρηματίες Κάρα Νόρμαν, Τζούλι Ούρμαν και υποστηρικτές όπως οι ηθοποιοί (και προσωπικές της φίλες) Εύα Λονγκόρια, Τζένιφερ Γκάρνερ, Ούζο Αντούμπα, Τζέσικα Τσάστεϊν, η τραγουδίστρια Κριστίνα Αγκιλέρα, η Σερένα Γουίλιαμς και ο σύζυγος της Αλέξις Οχάνιαν (συνιδρυτής του Reddit), αλλά και 13 πρώην ποδοσφαιρίστριες της Εθνικής ομάδας των ΗΠΑ.
Μέσα σε μια τετραετία η αξία της ομάδας εκτοξεύτηκε με αποτέλεσμα το 2024 να γίνουν βασικοί της μέτοχοι ο CEO της Disney, Μπομπ Άιγκερ, και η σύζυγός του, Γουίλοου Μπέι.
Ο στόχος του ζεύγους είναι να απογειώσει ακόμη περισσότερο την ομάδα της «πόλης των αγγέλων» φτάνοντας την αξία της στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια (τώρα αποτιμάται στα 300 εκατ. δολάρια) και στους 100 και πλέον επενδυτές προστέθηκε πλέον και ο Κρις Πολ!
Ο 40χρονος άσος των Λος Άντζελες Κλίπερς, λίγο πριν κρεμάσει τα παπούτσια του αποφάσισε να εμπλακεί κι αυτός στις αθλητικές επενδύσεις τονίζοντας ότι: «...δεν είναι μόνο μια υπέροχη ευκαιρία, αλλά και τρόπος για να στηρίξω έμπρακτα τον γυναικείο αθλητισμό και να συμβάλω σε μια θετική αλλαγή».
Ειδήσεις σήμερα:
Νερό για έναν χρόνο στην Αθήνα αν δεν βρέξει τον χειμώνα - Έρευνα για τη λειψυδρία
1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος η πρώτη ποινή για τον Μπισμπίκη - Το βίντεο αφού πήρε σβάρνα τα ΙΧ και οι ειρωνείες του
Δανάη Παππά: Η προσωπική της ζωή, η τηλεόραση και ο χορός με τον Μπισμπίκη - Ποιος την ανακάλυψε ως ηθοποιό
Με τον γιο της να παίζει στη σχολική ομάδα και να παρακολουθεί με πάθος τόσο τους μεγάλους αγώνες ανδρικών ομάδων, αλλά και το Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών, στις αρχές του 2020 ίδρυσε την Angel City FC, με «συμπαίκτριες» τις επιχειρηματίες Κάρα Νόρμαν, Τζούλι Ούρμαν και υποστηρικτές όπως οι ηθοποιοί (και προσωπικές της φίλες) Εύα Λονγκόρια, Τζένιφερ Γκάρνερ, Ούζο Αντούμπα, Τζέσικα Τσάστεϊν, η τραγουδίστρια Κριστίνα Αγκιλέρα, η Σερένα Γουίλιαμς και ο σύζυγος της Αλέξις Οχάνιαν (συνιδρυτής του Reddit), αλλά και 13 πρώην ποδοσφαιρίστριες της Εθνικής ομάδας των ΗΠΑ.
Μέσα σε μια τετραετία η αξία της ομάδας εκτοξεύτηκε με αποτέλεσμα το 2024 να γίνουν βασικοί της μέτοχοι ο CEO της Disney, Μπομπ Άιγκερ, και η σύζυγός του, Γουίλοου Μπέι.
Ο στόχος του ζεύγους είναι να απογειώσει ακόμη περισσότερο την ομάδα της «πόλης των αγγέλων» φτάνοντας την αξία της στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια (τώρα αποτιμάται στα 300 εκατ. δολάρια) και στους 100 και πλέον επενδυτές προστέθηκε πλέον και ο Κρις Πολ!
Ο 40χρονος άσος των Λος Άντζελες Κλίπερς, λίγο πριν κρεμάσει τα παπούτσια του αποφάσισε να εμπλακεί κι αυτός στις αθλητικές επενδύσεις τονίζοντας ότι: «...δεν είναι μόνο μια υπέροχη ευκαιρία, αλλά και τρόπος για να στηρίξω έμπρακτα τον γυναικείο αθλητισμό και να συμβάλω σε μια θετική αλλαγή».
An epic LA meetup ⭐️— National Women’s Soccer League (@NWSL) August 22, 2025
Savy King 🤝 Chris Paul pic.twitter.com/vxZolK5Y2h
Νερό για έναν χρόνο στην Αθήνα αν δεν βρέξει τον χειμώνα - Έρευνα για τη λειψυδρία
1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος η πρώτη ποινή για τον Μπισμπίκη - Το βίντεο αφού πήρε σβάρνα τα ΙΧ και οι ειρωνείες του
Δανάη Παππά: Η προσωπική της ζωή, η τηλεόραση και ο χορός με τον Μπισμπίκη - Ποιος την ανακάλυψε ως ηθοποιό
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα