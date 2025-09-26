Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα
Φοβερός Παυλίδης με 2 γκολ σε 8 λεπτά στο Μπενφίκα - Ζιλ Βιθέντε, δείτε βίντεο
Φοβερός Παυλίδης με 2 γκολ σε 8 λεπτά στο Μπενφίκα - Ζιλ Βιθέντε, δείτε βίντεο
Ασταμάτητος στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας ο Έλληνας στράικερ
Τι και αν βρέθηκε πίσω στο σκορ εντός έδρας από τη Ζιλ Βιθέντε (11' Εστέβες), η Μπενφίκα κατάφερε να κάνει την ανατροπή.
Μπροστάρης για την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο ήταν ο Βαγγέλης Παυλίδης.
Ο Έλληνας άσος πέτυχε 2 γκολ σε 8 λεπτά.
Στο 18' με υπέροχο τελείωμα πέτυχε το 1-1 και στο 26' με πέναλτι σημείωσε το 2-1. Ηταν το 7ο γκολ του Παυλίδη σε 13 ματς, ο οποίος έδειξε πως βρίσκεται σε εξαιρετικό μομέντουμ.
Ειδήσεις σήμερα:
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ισχυρές καταιγίδες και βροχές από αύριο
Η στιγμή που ένοπλοι αστυνομικοί των ΟΠΚΕ κάνουν έφοδο σε σπίτι 62χρονου που έκοβε ξύλα από το δάσος της Αρέθουσας και τα πουλούσε
Δείτε βίντεο: Ο Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια σε έντονο διάλογο στο Marine One
Μπροστάρης για την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο ήταν ο Βαγγέλης Παυλίδης.
Ο Έλληνας άσος πέτυχε 2 γκολ σε 8 λεπτά.
Στο 18' με υπέροχο τελείωμα πέτυχε το 1-1 και στο 26' με πέναλτι σημείωσε το 2-1. Ηταν το 7ο γκολ του Παυλίδη σε 13 ματς, ο οποίος έδειξε πως βρίσκεται σε εξαιρετικό μομέντουμ.
Connatix Player: 526d837f-89ac-4c7b-aee2-cbc4628bd03a - 99216307-99ad-4bfd-944c-d2f3c4219cd7 - 802bc865-afca-472a-8b42-6b7ce9fd58ba
Connatix Player: a2f2ebac-2c6a-4264-b2b4-c8f5918913ea - 99216307-99ad-4bfd-944c-d2f3c4219cd7 - 802bc865-afca-472a-8b42-6b7ce9fd58ba
Ειδήσεις σήμερα:
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ισχυρές καταιγίδες και βροχές από αύριο
Η στιγμή που ένοπλοι αστυνομικοί των ΟΠΚΕ κάνουν έφοδο σε σπίτι 62χρονου που έκοβε ξύλα από το δάσος της Αρέθουσας και τα πουλούσε
Δείτε βίντεο: Ο Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια σε έντονο διάλογο στο Marine One
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα