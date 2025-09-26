Φοβερός Παυλίδης με 2 γκολ σε 8 λεπτά στο Μπενφίκα - Ζιλ Βιθέντε, δείτε βίντεο
SPORTS
Φοβερός Παυλίδης με 2 γκολ σε 8 λεπτά στο Μπενφίκα - Ζιλ Βιθέντε, δείτε βίντεο

Ασταμάτητος στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας ο Έλληνας στράικερ

Τι και αν βρέθηκε πίσω στο σκορ εντός έδρας από τη Ζιλ Βιθέντε (11' Εστέβες), η Μπενφίκα κατάφερε να κάνει την ανατροπή.

Μπροστάρης για την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο ήταν ο Βαγγέλης Παυλίδης. 

Ο Έλληνας άσος πέτυχε 2 γκολ σε 8 λεπτά.

Στο 18' με υπέροχο τελείωμα πέτυχε το 1-1 και στο 26' με πέναλτι σημείωσε το 2-1. Ηταν το 7ο γκολ του Παυλίδη σε 13 ματς, ο οποίος έδειξε πως βρίσκεται σε εξαιρετικό μομέντουμ.


