Λουτσέσκου: «Πρέπει όλοι να έχουν καθαρό μυαλό και να εκμεταλλευτούμε τις αδυναμίες της Μακάμπι»
Ο προπονητής του ΠΑΟΚ τόνισε ότι οι Ισραηλινοί έχουν μια καλή ομάδα, αλλά και τρωτά σημεία, μίλησε για το ροτέισον που αναγκαστικά πρέπει να υπάρχει, αλλά και την... παράνοια που επικρατεί στον Δικέφαλο αναφορικά με το γκολ - «Έχουμε μεγάλους στόχους στην Ευρώπη», τόνισε ο Ράχμαν Μπάμπα
Ο ΠΑΟΚ ξεκινά αύριο τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League υποδεχόμενος τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα, σ' ένα επικίνδυνο ματς (όχι μόνο για αγωνιστικούς λόγους).
Ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν θέλησε να πει οτιδήποτε για το ενδεχόμενο αποκλεισμού των Ρουμάνων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ μίλησε εκτεταμένα για το «πρόβλημα» που έχει ο Δικέφαλος στο γκολ .
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο 56χρονος Λουτσέσκου ενόψει του ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ:
-Για το τι θα πει στους ποδοσφαιριστές του: «Είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι, σε μία διαφορετική διοργάνωση. Θα τους έλεγα το εξής: "Κάναμε ένα φανταστικό παιχνίδι το Σάββατο, δυστυχώς δεν σκοράραμε. Θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι στην τελική προσπάθεια για να βρούμε το εύκολο γκολ. Δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, οι πιθανότητες να σκοράρουμε ήταν πολλές. Πρέπει να κρατήσουμε την ίδια αποφασιστικότητα και να έχουμε καθαρό μυαλό". Από την άλλη, θα τους μιλήσω για την προετοιμασία που κάνουμε παραδοσιακά για τον τρόπο παιχνιδιού του αντιπάλου. Πράγματα που είναι απολύτως φυσιολογικά, όταν έχουμε διαδοχικά παιχνίδια με διαφορετικούς αντιπάλους».
-Για το αν επηρεάζει η συζήτηση για μία πιθανή αποβολή του Ισραήλ από τις διοργανώσεις: «Έχουμε ένα παιχνίδι αύριο. Αυτό γνωρίζω. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι 150% να μπούμε στο γήπεδο, να τρέξουμε, να σκοράρουμε και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Τα άλλα θέματα δεν ανήκουν σε εμένα και στην ομάδα».
-Για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα και το ιατρικό δελτίο: «Δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα πλην του Δημήτρη Πέλκα. Σήμερα είναι η πρώτη φορά που θα προπονηθούμε όλοι μαζί, δεν έχουμε προβλήματα τουλάχιστον μέχρι τώρα».
-Για το αγωνιστικό προφίλ της Μακάμπι και τις αδυναμίες της: «Είναι μια ομάδα που έφτασε στη League Phase του Europa League. Είναι μια ομάδα με ποιότητα, εμπειρία, κουράγιο, ικανότητα να παίζει με τη μπάλα στα πόδια, αλλά και επιθετικότητα. Θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και απόλυτα προετοιμασμένοι. Στον προηγούμενο γύρο απέκλεισαν την Ντιναμό Κιέβου, μία ιστορική ομάδα, αν και ήταν τυχερή στο πρώτο ματς που κέρδισε με 3-1, παίζοντας με παίκτη παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία της εδώ, ακόμα και αν δεν έχει παίξει πολύ δύσκολα παιχνίδια, δείχνει πως είναι μία πολύ καλή ομάδα. Δεν πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Όλες οι ομάδες έχουν δυνατά και τρωτά στοιχεία, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις αδυναμίες τους».
-Για το πως σκέφτεται το ροτέισον με βάση τα διαδοχικά παιχνίδια και την πληρότητα του ρόστερ: «Για το ροτέισον δεν μπορώ να σας πω τώρα τι θα γίνει σε έναν μήνα. Πρέπει να παίξουμε τα παιχνίδια, να δούμε τι προβλήματα θα προκύψουν μετά από κάθε αγώνα, όπως τραυματισμοί ή ακόμα και ιώσεις που μας ταλαιπώρησαν το τελευταίο διάστημα και να δούμε την ποιότητα του αντιπάλου που θα έχουμε κάθε φορά μπροστά μας. Από παιχνίδι σε παιχνίδι, θα έχουμε την πλήρη εικόνα. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα εάν το ροτέισον θα είναι μεγάλο ή μικρό. Το σίγουρο είναι πως θα πρέπει να έχουμε φρεσκάδα. Πρέπει να βλέπουμε τη δική μας κατάσταση, την κατάσταση του αντιπάλου, το αν έχουμε μπροστά μας ταξίδι, το πρόγραμμα. Θεωρώ πως το ροτέισον είναι απαραίτητο, ειδικά σε ομάδες που παίζουν ανά 3-4 ημέρες. Το θέμα είναι τι απαντήσεις δίνουν οι παίκτες που έρχονται για να δώσουν φρεσκάδα. Αν κάποιες φορές η απάντηση είναι καλή, δείχνει ο παίκτης πως μπορεί να είναι κομμάτι αυτού του ροτέισον. Αν όχι, πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία στην ομάδα. Πρέπει να έχω την ισορροπία στο μέγιστο επίπεδο. Πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι, όπως ξέρετε. Ελπίζω να δω το γκρουπ των παικτών να δουλεύει σωστά, όπως κάνει από την αρχή της σεζόν, και να βελτιώνονται στον αγωνιστικό χώρο. Η εξέλιξη είναι αυτή που ήλπιζα να δω και πιστεύω ότι θα βελτιωθεί η ομάδα ακόμα περισσότερο. Το παιχνίδι της περασμένης Τετάρτης (σ.σ. η βαριά ήττα με 4-1 από τον Λεβαδειακό για το Κύπελλο) ήταν ένα καλό μάθημα για εμάς, για να ξέρουμε μέχρι που μπορεί να φτάσει το κομμάτι του ροτέισον».
-Για το αν το θέμα του εύκολου γκολ είναι και θέμα τύχης: «Θα μπορούσε να είναι και η έλλειψη τύχης. Η τύχη είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Κερδίσαμε την ΑΕΚ πέρσι στο τελευταίο ματς της σεζόν με 1-0, χάσαμε μεγάλη ευκαιρία για το 2-0 με τον (σ.σ. Μαντί) Καμαρά στο τέλος και σκοράραμε στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους με ένα φανταστικό γκολ του (σ.σ. Γιάννη) Μιχαηλίδη και στο τέλος είπαμε ότι κάναμε ένα φανταστικό παιχνίδι. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ειλικρινά το παιχνίδι που έκανε η ομάδα με τον Παναιτωλικό ήταν κορυφαίο. Σε επίπεδο πρέσινγκ, δημιουργίας, κινήσεων στον χώρο και κάλυψης. Είχαμε πέντε πραγματικά μεγάλες ευκαιρίες για να σκοράρουμε, ενώ σε νορμάλ παιχνίδια κάνεις τρεις μεγάλες φάσεις, πετυχαίνεις δυο και λες ότι τα πήγαμε καλά. Αν είχαμε το γκολ, θα είχαμε κρατήσει όλοι αυτό το ματς ως κορυφαίο. Εδώ υπάρχει μια τρέλα στα όρια της... παράνοιας. Είναι μια πίεση που έρχεται από παντού. Δεν ξέρω τι γινόταν πριν εδώ, ίσως να ήταν έτσι και στο παρελθόν η κατάσταση. Πρέπει να ηρεμήσουμε και να δούμε μπροστά, γιατί το πρωτάθλημα δεν είναι εύκολο. Αν συγκρίνουμε τον τρόπο που παίζουν οι άλλες ομάδες στο ξεκίνημα δεν υστερούμε. Να κρατήσουμε την νοοτροπία της δουλειάς και της μάχης. Οι παίκτες πιέζονται περισσότερο από τον εαυτό τους για να σκοράρουν, για να αντεπεξέλθουν. Αυτό όμως δεν κάνει καλό σε αυτούς, αλλά και στην ομάδα. Έχω μιλήσει με 3-4 παίκτες γι' αυτό και το έχουμε αναλύσει. Τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά αν είχαμε σκοράρει και θα μιλούσαμε για εντελώς διαφορετικές καταστάσεις. Πρέπει να κρατήσουμε καθαρό μυαλό, την ηρεμία μας και να δουλέψουμε για να έρθει το γκολ που τόσο θέλουμε».
Μπάμπα: «Εχουμε υψηλό κίνητρο και θέλουμε να πάμε μακριά στο Europa League»
Ο Ράχμαν Μπάμπα εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στη σημερινή συνέντευξη Τύπου ενόψει της πρεμιέρας του «Δικεφάλου» στη league phase του Europa League απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Ο Ράχμαν Μπάμπα ρωτήθηκε αρχικά για την πρόκληση που έχει μπροστά του ο ΠΑΟΚ συμμετέχοντας για δεύτερη σερί χρονιά στη league phase του Europa League. «Ναι, αυτή είναι η δεύτερη σερί χρονιά στη league phase του Europa League και φυσικά έχουμε μεγάλους στόχους και προσδοκίες στη διοργάνωση», τόνισε ο Αφρικανός αμυντικός. «Το κίνητρο μας είναι αυξημένο και θέλουμε να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται. Αύριο είναι το πρώτο ματς, το πρώτο βήμα».
Το κατά πόσο έχουν συζητήσει στα αποδυτήρια της ομάδας τα κακά αποτελέσματα των τελευταίων ημερών. «Μετά από κάθε παιχνίδι αναλύουμε τι έχει συμβεί, τα λάθη μας. Ναι, στα δύο τελευταία ματς δεν έχουμε πάει καλά, ήταν άσχημα αποτελέσματα, αύριο είναι μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, το κίνητρο είναι υψηλό από μόνο του και θέλουμε να κάνουμε μια καλή αρχή και να ικανοποιήσουμε τον κόσμο μας».
Ως ένας από τους πρώτους σκόρερ την περσινή σεζόν ο Μπάμπα σχολίασε το πρόβλημα που δείχνει, με εξαίρεση το ματς κόντρα στη Ριέκα, να έχει ο ΠΑΟΚ στο σκοράρισμα. «Είναι θετικό ότι δημιουργούμε πολλές ευκαιρίες. Ναι, δεν σκοράραμε, δεν είναι ψυχολογικό το θέμα, ίσως να είναι και θέμα τύχης, το έχουμε εντοπίσει ως πρόβλημα και θέλουμε να το διορθώσουμε»
