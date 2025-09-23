Λουτσέσκου: «Πρέπει όλοι να έχουν καθαρό μυαλό και να εκμεταλλευτούμε τις αδυναμίες της Μακάμπι»

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ τόνισε ότι οι Ισραηλινοί έχουν μια καλή ομάδα, αλλά και τρωτά σημεία, μίλησε για το ροτέισον που αναγκαστικά πρέπει να υπάρχει, αλλά και την... παράνοια που επικρατεί στον Δικέφαλο αναφορικά με το γκολ - «Έχουμε μεγάλους στόχους στην Ευρώπη», τόνισε ο Ράχμαν Μπάμπα