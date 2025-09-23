Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Πέθανε ο Νίκολα Πίλιτς, ο προπονητής-μέντορας του Νόβακ Τζόκοβιτς
Ο θρύλος του παγκόσμιου τένις άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών
Στα νιάτα του ως αθλητής είχε φτάσει στον τελικό του Roland Garros (1973) και κατέκτησε το διπλό στο US Open το 1970, αλλά έφτιαξε σπουδαίο όνομα ως προπονητής έχοντας την δική του ακαδημία τένις στο Μόναχο.
Ο Νίκος Πίλιτς είναι ο μόνος προπονητής που κατέκτησε το Davis Cup (Κύπελλο Ντέιβις) με τρεις διαφορετικές χώρες καθώς οδήγησε στην κορυφή Δυτική Γερμανία, Κροατία και Σερβία, αλλά κυρίως ήταν ο άνθρωπος που μετέτρεψε τον Νόβακ Τζόκοβιτς σε παγκόσμιο σούπερ σταρ.
Μάλιστα για χάρη του Νόλε «έσπασε» τον κανόνα που είχε να μην αναλαμβάνει αθλητές κάτω των 14 ετών. Ωστόσο η καλή του φίλη Γέλενα Γκέντσιτς τον έπεισε να κάνει μια εξαίρεση και υποδέχθηκε στο Μόναχο τον 12χρονο Τζόκοβιτς τον Σεπτέμβριο του 1999.
«Ο κύριος Νίκολα είναι ο τενιστικός μου πατέρας, ο μέντορας μου. Ένας άνθρωπος που με ανιδιοτέλεια μοιράστηκε όλη τη γνώση και την εμπειρία του για το τένις και τη ζωή μαζί μου», έγραφε πριν από επτά χρόνια ο Τζόκοβιτς, θυμούμενος με συγκίνηση τον Πίλιτς και τη σύζυγό του, Μία, οι οποίοι τον υποδέχτηκαν σαν παιδί τους στην ακαδημία τους στη Γερμανία.
Ο Τζόκοβιτς τόνισε τότε την αφοσίωση του Πίλιτς στο τένις ακόμη και σε προχωρημένη ηλικία. «Σύντομα θα κλείσει τα 80 και περνά σχεδόν κάθε μέρα τέσσερις ώρες στο γήπεδο. Το γήπεδο είναι το σπίτι του. Είχα μεγάλη τύχη που είχα τον Νίκι ως μέντορα. Θα είμαι ευγνώμων σε αυτόν και την οικογένειά του για όλα όσα έκαναν για εμάς».
Sjor Niko. Moj teniski otac. Mentor. Čovek koji je nesebično delio svo znanje i iskustvo o tenisu i životu sa mnom....Posted by Novak Djokovic on Saturday, September 29, 2018
