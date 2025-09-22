Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Λεβαδειακός: Υπέγραψε με τους Βοιωτούς ο Μάγκνουσον
Ο Λεβαδειακός συνέχισε τις μεταγραφικές του κινήσεις κρατώντας στην Ελλάδα τον Χόρντουρ Μάγκνουσον, που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκού στις αρχές του Ιουλίου
Σε μία μεταγραφή βόμβα προχώρησε ο Λεβαδειακός, ο οποίος απέκτησε τον Ισλανδό στόπερ, Χόρντουρ Μάγκνουσον.
Ο Μάγκνουσον αγωνίστηκε τρία χρόνια στον Παναθηναϊκό, όμως λόγω των δύο σοβαρών τραυματισμών που υπέστη δεν μπόρεσε να δώσει τα αναμενόμενα και έμεινε ελεύθερος το φετινό καλοκαίρι.
Ο Ισλανδός μπαίνει σε μία έτοιμη ομάδα που κάνει μέχρι στιγμής εξαιρετική πορεία και καλείται να γίνει και αυτός γρανάζι της άμυνας που έχει χτίσει ο Νίκος Παπαδόπουλος.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας:
Η ΠΑΕ Λεβαδειακός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του διεθνούς κεντρικού αμυντικού Χόρντουρ Μάγκνουσον.
Γεννημένος στις 11/2/1993 στο Ρέικιαβικ, ο Ισλανδός στόπερ έρχεται στην ομάδα μας για να προσφέρει ποιότητα και εμπειρία, κουβαλώντας σπουδαίες παραστάσεις από την πορεία του στα ευρωπαϊκά γήπεδα.
Εδώ και χρόνια βασικό στέλεχος της εθνικής Ισλανδίας (50 συμ., 2 γκολ) έχοντας αγωνιστεί σε όλα τα εθνικά κλιμάκια. Έφυγε για πρώτη φορά από την πατρίδα του και την Φραμ στα 18 του χρόνια για να ενταχθεί στην ομάδα U19 της Γιουβέντους. Ακολούθησε η Σπέτσια η οποία τον απέκτησε με κανονική μεταγραφή, ωστόσο οι εμφανίσεις που πραγματοποίησε οδήγησαν την Γιουβέντους στην απόφαση να τον πάρει πίσω.
Επόμενοι σταθμοί του ήταν οι Σπέτσια και Τσεζένα με τη μορφή δανεισμού, ενώ το 2016 άφησε μετά από πέντε χρόνια τα ιταλικά γήπεδα για να ενταχθεί στην Μπρίστολ Σίτι, στην οποία αγωνίστηκε για δύο χρόνια. Στη συνέχεια αγόρασε τα δικαιώματά του η ΤΣΣΚΑ Μόσχας όπου αγωνίστηκε για μία τετραετία και κατέκτησε το ρωσικό Σούπερ Καπ (2018).
To 2022 ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό, με τον οποίο μέτρησε συνολικά 38 συμμετοχές (2 γκολ), ενώ κατέκτησε κι ένα Κύπελλο Ελλάδας (2024). Επιπλέον διαθέτει πλούσια εμπειρία και από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μετρώντας συνολικά 24 συμμετοχές σε Champions League, Europa League και Conference League.
Στην ομάδα μας θα αγωνίζεται με το Νο32 στη φανέλα του.
Χόρντουρ σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Λεβαδειακού, σου ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες!
