Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας: Στον τελικό του διπλού σκιφ οι Φίτσιου, Αναστασιάδου, στα προημιτελικά ο Ντούσκος

Οι δηλώσεις της Ζωής Φίτσιου και της Ευαγγελίας Αναστασιάδου στην ΕΡΤ και την Ευγενία Γήτα στη μεικτή ζώνη αμέσως μετά την πρόκριση τους στο τελικό του διπλού σκιφ του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στη Σανγκάη Posted by Ελληνικη Κωπηλατικη Ομοσπονδια (Επίσημη σελίδα) on Sunday, September 21, 2025

Οι Ελληνίδες κωπηλάτριες είχαν μείνει στην 5η θέση, για να τα δώσουν όλα στα τελευταία 200 μέτρα και να προκριθούν ως 3ες με χρόνο 7:00.28, πίσω από τις πρώτες Ελοντί Ραβέρα Σκαραμοτσίνο και Σέμα Λουνάτι από τη Γαλλία (6:56.82) και τις Ελβετίδες Σαλόμ Ούλριχ και Φαμπιένε Σβάιτσερ (6:58.63). Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για την ερχόμενη Παρασκευή (26/9), στις 9:37 το πρωί.Για θέσεις κατάταξης θ’ αγωνιστούν οι Αντώνης Παπακωνσταντίνου και Πέτρος Γκαϊδατζής στο διπλό σκιφ. Οι Έλληνες σκιφίστες τερμάτισαν στην 5η θέση της 3ης προκριματικής σειράς, με χρόνο 6:24.43 και έμειναν εκτός ημιτελικών. Η κούρσα του Τελικού Γ, για τις θέσεις 13-18 έχει προγραμματιστεί στις 6:54 π.μ. ώρα Ελλάδας την Τετάρτη (24/9).Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ