Ροντινέι: «Με τη φανέλα του Ολυμπιακού δίνεις πάντα το 100%, ειδικά σε ένα ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό»
Ο Βραζιλιάνος μπακ του Ολυμπιακού μίλησε για την αποφασιστικότητα που απαιτεί η φανέλα των «ερυθρόλευκων», το αήττητο σερί και την ανυπομονησία για το μεγάλο Κυριακάτικο παιχνίδι
Την αποφασιστικότητα και τον ενθουσιασμό του για το επικείμενο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό εξέφρασε ο Ροντινέι, μιλώντας στην Cosmote TV. Ο Βραζιλιάνος μπακ του Ολυμπιακού τόνισε πως οι «ερυθρόλευκοι» οφείλουν να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι και έτοιμοι να τα δώσουν όλα στο γήπεδο, προκειμένου να χαρίσουν χαρά στον κόσμο τους.
«Κατά τη γνώμη μου, όποιος φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού πρέπει πάντα να είναι προετοιμασμένος να δίνει το 100%. Ειδικά σε ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει περιθώριο για κάτι λιγότερο. Όλοι οι παίκτες ανυπομονούν για αυτό το ματς και πρέπει να τα δώσουμε όλα για να πάρουμε τη νίκη», υπογράμμισε.
Αναλυτικά μίλησε για:
Για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό: «Έρχεται ακόμα ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και γνωρίζουμε πως όλα τα παιχνίδια απέναντι σε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι τα πιο δύσκολα παιχνίδια που έχουμε να δώσουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Για αυτό απαιτείται η μέγιστη συγκέντρωση και πάρα πολλή προσοχή. Περιμένω να γίνει ένα μεγάλο παιχνίδι».
Για το αν υπάρχει αρκετή ενέργεια στην ομάδα μετά το ματς της Τετάρτης: «Κατά τη γνώμη μου όποιος φοράει την φανέλα του Ολυμπιακού πρέπει πάντα να είναι προετοιμασμένος για να δίνει το 100%, ότι έχει, σε όλα τα παιχνίδια. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται να παίξεις ένα ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό πρέπει να είσαι πανέτοιμος να τους αντιμετωπίσεις και να τα δώσεις όλα. Δεν υπάρχει παίκτης που να μην ανυπομονεί για αυτό το παιχνίδι. Όποιος αγωνιστεί πρέπει να τα δώσει όλα για να πάρουμε τη νίκη και να κάνουμε χαρούμενους τους φιλάθλους μας».
Για το αήττητο σερί κόντρα στον Παναθηναϊκό: «Η αλήθεια είναι πως βοηθάει και μας δίνει αυτοπεποίθηση. Από κει και πέρα ότι έγινε πέρσι ανήκει στο παρελθόν. Είναι καινούργια σεζόν, καινούργιες ομάδες και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Βρίσκομαι τρία χρόνια στον Ολυμπιακό και μπορώ να πω πως έχουμε ένα δυνατό γκρουπ με καλή ψυχολογία και μια πολύ καλή ομάδα».
