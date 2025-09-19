Ροντινέι: «Με τη φανέλα του Ολυμπιακού δίνεις πάντα το 100%, ειδικά σε ένα ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό»

Ο Βραζιλιάνος μπακ του Ολυμπιακού μίλησε για την αποφασιστικότητα που απαιτεί η φανέλα των «ερυθρόλευκων», το αήττητο σερί και την ανυπομονησία για το μεγάλο Κυριακάτικο παιχνίδι