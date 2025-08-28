Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
League Cup: Η Γκρίμσμπι της 4ης κατηγορίας απέκλεισε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά από 26 πέναλτι - Δείτε τα γκολ
Οι Κόκκινοι Διάβολοι έπεσαν θύμα ομάδας της League 2 και αποχαιρέτησαν τη διοργάνωση από τον 1ο γύρο του - 2-2 το σκορ στην κανονική διάρκεια, 12-11 στα πέναλτι
Δεν έχει τέλος η… κατηφόρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Οι Κόκκινοι Διάβολοι έγραψαν μια από τις μαύρες σελίδες της ιστορίας τους, αφού γονάτισαν προ της Γκρίμσμπι από την τέταρτη κατηγορία. Μια ομάδα με… χρηματιστηριακή αξία που οριακά ξεπερνά τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ εξευτέλισε το σύνολο του Ρούμπεν Αμορίμ και πήρε δραματική πρόκριση στη ρώσικη ρουλέτα. Μετά το ισόπαλο 2-2 των 90 λεπτών - που ήρθε από δύο γκολ της Γιουνάιτεντ στο φινάλε - η αλύγιστη ομάδα από τη League 2 έκανε το θαύμα της σε μια διαδικασία με 26 εκτελέσεις πέναλτι!
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dcdiyvtrbhyh)
Με την ευγενική χορηγία του Αντρέ Ονάνα, οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν από νωρίς στο καναβάτσο. Με την ορμή του γηπέδου της, η Γκρίμσμπι πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων, αφού στο 22’ ο Καμερουνέζος γκολκίπερ είχε κάκιστη αντίδραση στο σουτ του Βέρναμ και οκτώ λεπτά αργότερα έκανε τραγική έξοδο για να δώσει στον Γουόρεν την ευκαιρία να σκοράρει από κοντά και να παγώσει εντελώς τους Κόκκινους Διαβόλους, που και πάλι έδειχναν πολύ μακριά από τα απαιτούμενα στάνταρ τους.
Ακόμα κι έτσι βέβαια, η διαφορά δυναμικής ήταν χαοτική και οι γηπεδούχοι, παρά τη μάχη τους, δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν το σημαντικό τους προβάδισμα, όταν ο Ρούμπεν Αμορίμ έριξε στο γήπεδο παίκτες όπως ο Φερνάντες και ο Μπουμό. Ο δεύτερος ήταν αυτός που έβαλε ξανά τη Γιουνάιτεντ στο ματς μειώνοντας με ωραία ενέργεια και σουτ στο 75’. Οι Κόκκινοι Διάβολοι πίεσαν και βρήκαν την ισοφάριση, όχι όμως και το γκολ της ανατροπής, κι έτσι το ματς οδηγήθηκε στα πέναλτι!
Εκεί, η αγωνία κορυφώθηκε και μετά από 26 συνολικά εκτελέσεις, το χαμένο πέναλτι του Μπουμό έδωσε στην Γκρίμσμπι τη σπουδαία πρόκριση με 12-11.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dcdixmi9f58p)
Αναλυτικά τα ζευγάρια του 3ου γύρου του League Cup
Πορτ Βέιλ - Άρσεναλ
Σουόνσι - Νότιγχαμ Φόρεστ
Λίνκολν - Τσέλσι
Τότεναμ - Ντόνκαστερ
Μπρέντφορντ - Άστον Βίλα
Χάντερσφιλντ - Μάνστεστερ Σίτι
Λίβερπουλ - Σαουθάμπτον
Νιούκαστλ - Μπράντφορντ
Σέφιλντ Γουένσντεϊ - Γκρίμσμπι
Γουλβς - Έβερτον
Κρίσταλ Πάλας - Μίλγουολ
Μπέρνλι - Κάρντιφ
Ρέξαμ - Ρέντινγκ
Γουίγκαν - Γουίκομπ
Μπάρνσλεϊ - Μπράιτον
Φούλαμ - Κέιμπριτζ
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Πλεύρης: Κυκλώματα διακινητών έστελναν μαζικά μηνύματα «αποφύγετε την Ιταλία, πηγαίνετε στην Ελλάδα» - Δείτε βίντεο
Exathlon: Αυτοί είναι οι 20 παίκτες του νέου ριάλιτι του ΣΚΑΪ
«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Στις 10 Σεπτεμβρίου οι Γάλλοι βγαίνουν στους δρόμους - Το αντιευρωπαϊκό κίνημα «Essentiels» πίσω από τις κινητοποιήσεις
