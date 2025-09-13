Davis Cup: Εύκολα ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε σε 1-1 τον αγώνα της Ελλάδας με την Βραζιλία στο ΟΑΚΑ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε το καθήκον του κόντρα στον Τιάγκο Γουίλντ και η Ελλάδα έκανε το 1-1 στο tie με τη Βραζιλία στο Davis Cup.

Παρά τις ανησυχίες για την κατάστασή του, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας επικράτησε του 25χρονου Bραζιλιάνου (Νο.146) με 6-2, 6-1 σε μόλις 70 λεπτά και κράτησε ουσιαστικά «ζωντανή» την εθνική.

Η σειρά θα συνεχιστεί αύριο (14/9) και η αρχή θα γίνει στις 17:00 με το διπλό, όπου ο Πέτρος Τσιτσιπάς με τον Στέφανο (ή κάποιον άλλο παρτενέρ) θα τεθούν αντιμέτωποι με τους πολύπειρους Μαρσέλο Μέλο και Ραφαέλ Μάτος.

Θα ακολουθήσει η μεγάλη μάχη του Τσιτσιπά με τον Σακελλαρίδη, ενώ η σειρά θα κλείσει με Σακελλαρίδη-Γουίλντ. Τα ζευγάρια, πάντως, ενδέχεται να αλλάξουν, ανάλογα με την εξέλιξη του tie, αλλά και τις επιλογές των προπονητών.

Ο Στέφανος ξεκίνησε δυνατά τον αγώνα, πέτυχε πρώτος μπρέικ (2-0) και κράτησε για το 3-0, σβήνοντας τρία μπρέικ πόιντ του Γουίλντ.

Στη συνέχεια ανέβασε ακόμα περισσότερο την απόδοσή του και με ένα νέο μπρέικ όταν ο Βραζιλιάνος σέρβιρε υπό πίεση στο 5-2, έβαλε τις βάσεις για τη νίκη του.

Στο δεύτερο σετ, αν και απώλεσε το αρχικό του προβάδισμα με μπρέικ (2-1), ανέβασε ταχύτητα και δεν έχασε άλλο γκέιμ μέχρι το τέλος και καθάρισε τη νίκη μέσα σε αποθέωση.

Ήταν μια εξαιρετική εμφάνιση, που έχει και ιδιαίτερη σημασία μετά από όλα όσα έχει περάσει τον τελευταίο καιρό ο 27χρονος τενίστας!

Και το βασικότερο, η Ελλάδα παραμένει στο παιχνίδι της μεγάλης πρόκρισης στους qualifiers του Davis Cup.





