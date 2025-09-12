Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπιλάλ Μαζάρ
Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπιλάλ Μαζάρ

Ο νεαρός Αιγύπτιος επιθετικός είχε αγωνιστεί στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού και με 9 γκολ ήταν πρώτος σκόρερ στο Youth League της σεζόν 2023-24 

Παίκτης του Ολυμπιακού και επίσημα είναι ο Μπιλάλ Μαζάρ. 

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μπιλάλ Μαζάρ. Ο Αιγύπτιος διεθνής επιθετικός γεννήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2003.

Ξεκίνησε την καριέρα του στην Ακαδημία της Mokawloon από την Αίγυπτο και το 2020 πήρε μεταγραφή στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, όπου αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του UEFA Youth League της σεζόν 2023-2024 με εννέα γκολ. Το καλοκαίρι του 2023 συνέχισε την καριέρα του στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα στην Estrela Amadora, ενώ τον Ιανουάριο του 2025 επέστρεψε στην Ελλάδα για τη Λαμία όπου και αγωνίστηκε δέκα φορές στο πρωτάθλημα της Super League.

Επίσης είναι διεθνής με την εθνική Αιγύπτου, έχοντας έξι συμμετοχές στη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων το καλοκαίρι του 2024.

Μπιλάλ καλώς όρισες στην οικογένεια του Ολυμπιακού!»

