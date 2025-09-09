Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Super League 1: Το πρόγραμμα από την 4η έως την 15η αγωνιστική - Πότε θα γίνουν τα ντέρμπι
Super League 1: Το πρόγραμμα από την 4η έως την 15η αγωνιστική - Πότε θα γίνουν τα ντέρμπι
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα από την 4η έως και την 15η αγωνιστική
Η Super League ενέκρινε ομόφωνα το μεσημέρι της Τρίτης (9/9) το αναλυτικό πρόγραμμα απ' την 4η έως και τη 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ήτοι έως το φινάλε του 2025.
Το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός την 4η αγωνιστική θα διεξαχθεί την Κυριακή (21/9) στις 21:00. Το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός την 6η αγωνιστική την Κυριακή (5/10) στις 20:30, ενώ το ΑΕΚ - ΠΑΟΚ για την 7η αγωνιστική την Κυριακή (19/10) στις 21:00.
Την 8η αγωνιστική το Ολυμπιακός - ΑΕΚ θα λάβει χώρα την Κυριακή 26/10 στις 21:00 και τη 10η αγωνιστική το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ την Κυριακή (9/11) στις 21:00. Το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ για τη 12η αγωνιστική θα διεξαχθεί την Κυριακή (30/11) στις 21:00 και το ΠΑΟΚ - Άρης για τη 13η αγωνιστική ορίστηκε την Κυριακή (7/12) στις 21:00.
Super League: Το αναλυτικό πρόγραμμα απ' την 4η έως και τη 15η αγωνιστική
4η αγωνιστική
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
Κηφισιά - Άρης 18:00
Πανσερραϊκός - Ατρόμητος 18:00
Βόλος - Αστέρας Τρίπολης AKTOR 20:00
ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός 20:30
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
ΑΕΛ - ΑΕΚ 17:30
Λεβαδειακός - ΟΦΗ 18:00
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 21:00
5η αγωνιστική
