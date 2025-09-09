Super League 1: Το πρόγραμμα από την 4η έως την 15η αγωνιστική - Πότε θα γίνουν τα ντέρμπι
Η Super League ενέκρινε ομόφωνα το μεσημέρι της Τρίτης (9/9) το αναλυτικό πρόγραμμα απ' την 4η έως και τη 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ήτοι έως το φινάλε του 2025.

Το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός την 4η αγωνιστική θα διεξαχθεί την Κυριακή (21/9) στις 21:00. Το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός την 6η αγωνιστική την Κυριακή (5/10) στις 20:30, ενώ το ΑΕΚ - ΠΑΟΚ για την 7η αγωνιστική την Κυριακή (19/10) στις 21:00.

Την 8η αγωνιστική το Ολυμπιακός - ΑΕΚ θα λάβει χώρα την Κυριακή 26/10 στις 21:00 και τη 10η αγωνιστική το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ την Κυριακή (9/11) στις 21:00. Το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ για τη 12η αγωνιστική θα διεξαχθεί την Κυριακή (30/11) στις 21:00 και το ΠΑΟΚ - Άρης για τη 13η αγωνιστική ορίστηκε την Κυριακή (7/12) στις 21:00.

Super League: Το αναλυτικό πρόγραμμα απ' την 4η έως και τη 15η αγωνιστική

4η αγωνιστική

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Κηφισιά - Άρης 18:00

Πανσερραϊκός - Ατρόμητος 18:00

Βόλος - Αστέρας Τρίπολης AKTOR 20:00

ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός 20:30

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

ΑΕΛ - ΑΕΚ 17:30

Λεβαδειακός - ΟΦΗ 18:00

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 21:00

5η αγωνιστική

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 18:00

Άρης - Πανσερραϊκός 20:30

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

ΑΕΚ - Βόλος 17:00

ΟΦΗ - Κηφισιά 19:00

Αστέρας Τρίπολης AKTOR - ΠΑΟΚ 20:30

Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 21:00

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Ατρόμητος - ΑΕΛ 18:00

6η αγωνιστική

Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025

ΑΕΛ - Βόλος 17:00

Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης AKTOR 18:00

ΟΦΗ - Άρης 20:00

Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025

Κηφισιά - ΑΕΚ 18:00

Λεβαδειακός - Παναιτωλικός 18:00

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 20:30

Παναθηναϊκός - Ατρόμητος 21:30

7η αγωνιστική

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

ΑΕΛ - Ολυμπιακός 17:00

Ατρόμητος - Λεβαδειακός 19:30

Παναιτωλικός - ΟΦΗ 20:00

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Αστέρας Τρίπολης AKTOR - Κηφισιά 16:30

Βόλος - Πανσερραϊκός 17:30

Άρης - Παναθηναϊκός 19:30

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 21:00

8η αγωνιστική

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Κηφισιά - Παναιτωλικός 17:00

Πανσερραϊκός - ΑΕΛ 19:30

ΟΦΗ - Ατρόμητος 20:00

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Λεβαδειακός - Άρης 17:00

Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης AKTOR 17:30

ΠΑΟΚ - Βόλος 19:30

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 21:30

9η αγωνιστική

Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025

Βόλος - Παναθηναϊκός 18:00

Ατρόμητος - Κηφισιά 19:30

Ολυμπιακός - Άρης 20:00

Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025

ΑΕΛ - Λεβαδειακός 17:30

Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ 19:30

ΑΕΚ - Παναιτωλικός 21:00

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025

Αστέρας Τρίπολης AKTOR - ΟΦΗ 17:00

10η αγωνιστική

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025

Παναιτωλικός - ΑΕΛ 17:00

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025

Άρης - Αστέρας Τρίπολης AKTOR 15:00

Κηφισιά - Ολυμπιακός 15:00

Λεβαδειακός - Πανσερραϊκός 17:00

ΟΦΗ - ΑΕΚ 17:30

Ατρόμητος - Βόλος 19:00

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 21:00

11η αγωνιστική

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Αστέρας Τρίπολης AKTOR - Παναιτωλικός 19:30

Ολυμπιακός - Ατρόμητος 20:00

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός 17:00

ΠΑΟΚ - Κηφισιά 19:00

ΑΕΚ - Άρης 21:00

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Βόλος - Λεβαδειακός 18:00

ΑΕΛ - ΟΦΗ 20:00

12η αγωνιστική

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

ΟΦΗ - Βόλος 17:00

Άρης - ΑΕΛ 19:30

Κηφισιά - Πανσερραϊκός 20:00

Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2025

Ατρόμητος - Αστέρας Τρίπολης AKTOR 17:00

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός 17:00

Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ 19:00

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 21:00

13η αγωνιστική

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025

Ολυμπιακός - ΟΦΗ 17:00

Βόλος - Κηφισιά 20:30

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025

Αστέρας Τρίπολης AKTOR - Λεβαδειακός 17:00

ΑΕΛ - Παναθηναϊκός 17:30

ΠΑΟΚ - Άρης 19:30

ΑΕΚ - Ατρόμητος 21:00

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός 18:00

14η αγωνιστική

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Λεβαδειακός - ΑΕΛ 17:00

ΟΦΗ - Πανσερραϊκός 18:00

Κηφισιά - Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤOR 20:00

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Παναιτωλικός - ΑΕΚ 17:30

Ατρόμητος - ΠΑΟΚ 18:00

Άρης - Ολυμπιακός 20:00

Παναθηναϊκός - Βόλος 21:00

15η αγωνιστική

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Αστέρας Τρίπολης AKTOR - Άρης 16:00

Βόλος - Παναιτωλικός 18:00

Ολυμπιακός - Κηφισιά 20:30

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

ΑΕΛ - Ατρόμητος 17:30

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 19:30

ΑΕΚ - ΟΦΗ 21:00

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός 18:00

