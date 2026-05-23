Ατζούν Ιλιτζαλί: Αν η Χαλ χάσει τον τελικό ανόδου στην Premier League θα κινηθούμε νομικά
Ο γνωστός Τούρκος τηλεοπτικός παραγωγός και ιδιοκτήτης της Χαλ λίγο πριν τον αγώνα των 200 εκατομμυρίων που θα κρίνει τη τελευταία θέση στην επόμενη Premier League προκάλεσε νέα αναστάτωση στο αγγλικό ποδόσφαιρο
Στη σκιά του «spygate» Χαλ και Μίντλεσμπρο βρίσκονται αντιμέτωπες στον τελικό των play off της ανόδου της Championship, ωστόσο ο αγώνας απέκτησε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον με τα όσα δήλωσε ο ιδιοκτήτης της πρώτης.
Ο «Mr Survivor» Ατζούν Ιλιτζαλί φτάνοντας στο Γουέμπλεϊ όπου διεξάγεται ο αγώνες ορκίστηκε ότι θα κινηθεί δικαστικά εάν οι «Τίγρεις» δεν κερδίσουν τον αγώνα.
Υπενθυμίζουμε ότι η Μίντλεσμπρο είχε αποκλειστεί από τη Σαουθάμπτον στα ημιτελικά, ωστόσο μετά από καταγγελίες που έγιναν οι «Άγιοι» παραδέχτηκαν ότι κατασκόπευαν την προπόνηση της «Μπόρο» και η αγγλική ομοσπονδία τους απέβαλλε από τη διαδικασία (ενώ απορρίφθηκε και η σχετική έφεση που κατέθεσαν).
«Η νομική μας ομάδα λέει ότι πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουμε σε δικαστικές ενέργειες, αυτό είναι σίγουρο», δήλωσε ο Ιλιτζαλί στο BBC Radio έξω από το στάδιο Γουέμπλεϊ πριν από τη σέντρα του τελικού.
«Δεν έχουμε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Εδώ, το μόνο που θέλουμε είναι δικαιοσύνη. Αν η δικαιοσύνη καταλυθεί, κανείς δεν θα απολαμβάνει το ποδόσφαιρο».
Ο Ιλιτζαλί χαρακτήρισε «απίστευτη» την απόφαση να επιτραπεί στη Μίντλεσμπρο να εισέλθει ξανά στα play-off. «Αν αυτή η πράξη ήταν τόσο σοβαρή ώστε μια ομάδα να τεθεί εκτός play-off, γιατί δεν τους απαγόρευσαν να παίξουν στον ημιτελικό, να κάνουν την έρευνα, να βγάλουν εκτός τη Σαουθάμπτον και να βάλουν στη θέση της τη Ρέξαμ; Γιατί η Ρέξαμ είναι εκτός τώρα; Βάλτε τη Ρέξαμ μέσα και συνεχίστε τη διοργάνωση.
Για μένα, το να επαναφέρεις μια ομάδα που έχει ήδη αποκλειστεί —αυτό λένε και οι δικηγόροι μας και αυτή είναι και η δική τους άποψη— είναι μια απίστευτα λανθασμένη απόφαση».
Ο 56χρονος Ιλιτζαλί, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία της Χαλ το 2022, δήλωσε ότι δεν ήθελε να συζητήσει το αποτέλεσμα της ακρόασης της ανεξάρτητης πειθαρχικής επιτροπής της EFL πριν από την ημέρα του τελικού, ώστε να μην αποσπάσει την προσοχή των παικτών.
«Τώρα μπορώ να μιλήσω λίγο περισσότερο επειδή τα παιδιά είναι ήδη στο στάδιο και δεν θα με ακούσουν. Δεν ήθελα να διαταράξω τη συγκέντρωσή τους», πρόσθεσε.
Οι αποφάσεις είναι συζητήσιμες από όσα καταλαβαίνω από τους δικηγόρους μας, πολύ συζητήσιμες. Αλλά φυσικά πρέπει να επικεντρωθούμε στο παιχνίδι και τα παιδιά είναι αρκετά σκληρά για να ξεπεράσουν αυτές τις δυσκολίες».
Acun Ilicali has vowed to take legal action if Hull City lose the play-off final. #hcafc— BBC Humberside (@RadioHumberside) May 23, 2026
