Παρουσία Αγγελόπουλων η τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού πριν τον τελικό με τη Ρεάλ, δείτε φωτογραφίες
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ αύριο στις 21:00 στο Telecom Center Athens στον τελικό της Euroleague
Η μεγάλη ώρα για τον Ολυμπιακό πλησιάζει με τον τελικό της Euroleague να είναι περίπου 24 ώρες μακριά και τους ερυθρόλευκους να προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν την Ρεάλ Μαδρίτης, αύριο στις 21:00 στο Telecom Center Athens.
Το Σάββατο το απόγευμα η ομάδα του Μπαρτζώκα ολοκλήρωσε την τελευταία της προπόνηση παρουσία των προέδρων, Γιώργου και Παναγιώτη Αγγελόπουλου προκειμένου να είναι κοντά και να εμψυχώσουν τους παίκτες πριν τη μεγάλη μάχη.
