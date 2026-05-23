Έτοιμος να αναλάβει την Αταλάντα ο Μαουρίτσιο Σάρι
Ο πολύπειρος Ιταλός τεχνικός δε θα συνεχίσει στη Λάτσιο και αν και το όνομά του συνδέθηκε με τη Νάπολι σύμφωνα με δημοσιεύματα η επόμενη ομάδα του θα είναι η Αταλάντα

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο στέλνει τον Μαουρίτσιο Σάρι στο Μπέργκαμο!

Ο 67χρονος τεχνικός δε θα συνεχίσει στον πάγκο της Λάτσιο και παρόλο που το όνομά του συνδέθηκε με τη Νάπολι, πιθανότερος προορισμός του φαντάζει να είναι η Αταλάντα.

Η Λάτσιο ολοκληρώνει απόψε (23/05, 21:45) μια απογοητευτική σεζόν, καθώς δεν πήρε κάποιο ευρωπαϊκό εισιτήριο για την ερχόμενη χρονιά.

Συν τοις άλλοις ηττήθηκε και στον τελικό Κυπέλλου Ιταλίας από την Ίντερ με 2-0 κλείνοντας τη σεζόν με άκρως αρνητικό πρόσημο.

Ο Μαουρίτσιο Σάρι θα πληρώσει το... μάρμαρο της αποτυχίας και δε θα συνεχίσει στη Ρώμη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ιταλού δημοσιογράφου, ο πολύπειρος τεχνικός θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αταλάντα, η οποία δεν είναι ευχαριστημένη από τον Ραφαέλε Παλαντίνο.

Οι Μπεργκαμάσκι τερμάτισαν στην έβδομη θέση και πήραν το ευρωπαϊκό εισιτήριο, όμως η διοίκηση του συλλόγου δε θα αφήσει στο... τιμόνι τον 42χρονο προπονητή.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι συνομιλίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο αλλά δεν υπάρχει ακόμα κάτι επίσημο.

