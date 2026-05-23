Ο Μπουένο έκοψε τα φτερά σε ΠΑΟΚ, Άρη για την επιστροφή στη Euroleague: «Πρέπει να περιμένουν και να συνεχίσουν να μεγαλώνουν»
Ο CEO της Euroleague αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο της συμμετοχής των ομάδων της Θεσσαλονίκης στη διοργάνωση, αλλά έδειξε ξεκάθαρα ότι αυτό δεν θα συμβεί άμεσα
ΠΑΟΚ και Άρης δεν έχουν κρύψει ότι έχοντας πλέον ισχυρούς οικονομικά παράγονες στην κεφαλή τους ονειρεύονται την επιστροφή τους στη Euroleague, όμως ο συγκεκριμένος στόχος δεν είναι εύκολα υλοποιήσιμος.
Μάλιστα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Euroleague Τσους Μπουένο φρόντισε να στείλει το μήνυμα ότι οι δύο μεγάλοι της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να κάνουν υπομονή και να μην σταματήσουν την προσπάθεια ανάπτυξης τους.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ισπανός τεχνικός:
«Η EuroLeague είναι μια φανταστική λίγκα, κάθε παιχνίδι μετράει. Αυτό δείχνει πόσο υψηλό είναι το επίπεδό της. Είχαμε συζητήσεις και με τους δύο συλλόγους. Νομίζω ότι, όταν είναι έτοιμοι, θα το εξετάσουμε. Είμαστε χαρούμενοι που μιλάμε μαζί τους, έχουν όραμα, και οι ιδιοκτήτες τους επίσης. Είναι ζήτημα του πώς θα είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν· πρέπει να κάνουν κάποια βήματα ακόμα. Το επίπεδο αυτής της λίγκας είναι πολύ ανταγωνιστικό. Είναι φιλόδοξοι, αλλά πρέπει να περιμένουν και να συνεχίσουν να μεγαλώνουν».
