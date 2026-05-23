Ο καπετάνιος του MV Hondius θα εγκαταλείψει το πλοίο, δεν παρουσιάζει συμπτώματα χανταϊού
ΚΟΣΜΟΣ
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Χανταϊός Καπετάνιος

Ο καπετάνιος του MV Hondius θα εγκαταλείψει το πλοίο, δεν παρουσιάζει συμπτώματα χανταϊού

Από τις 2 Μαΐου, ο ΠΟΥ ανακοίνωσε συνολικά 12 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα, τρία από τα οποία κατέληξαν

Ο καπετάνιος του MV Hondius θα εγκαταλείψει το πλοίο, δεν παρουσιάζει συμπτώματα χανταϊού
Ο καπετάνιος του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο εντοπίσθηκε εστία χανταϊού, μπορεί επιτέλους να εγκαταλείψει το πλοίο, ανακοίνωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο είχε αναχωρήσει την 1η Απριλίου από την Ουσουάια της Αργεντινής, τελείωσε στις 18 Μαΐου το ταξίδι του στο ολλανδικό λιμάνι του Ρότερνταμ, αφού πέρασε από το ισπανικό αρχιπέλαγος των Καναρίων όπου αποβιβάσθηκαν περισσότεροι από 120 άνθρωποι.

«Έλαβα το τελευταίο μήνυμα του καπετάνιου Γιαν Ντομπρογκόφσκι, ο οποίος εγκαταλείπει επιτέλους σήμερα [ενν. Σάββατο] το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius. Εξακολουθεί να μην παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα χανταϊού», δήλωσε μέσω του X ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

«Είμαι βαθιά ευγνώμων στον Γιαν για τη συνεργασία του και την ηγεσία του, καθώς κυβέρνησε το πλοίο σ' ένα εξαιρετικό και τρομακτικό ταξίδι. Ευχαριστώ, αγαπητέ Γιαν, που οδηγήσατε τους επιβάτες σας στην ασφάλεια», πρόσθεσε.

Από τις 2 Μαΐου, ημερομηνία κατά την οποία επισημάνθηκε για πρώτη φορά η επιδημία, ο ΠΟΥ ανακοίνωσε συνολικά 12 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού, τρία από τα οποία κατέληξαν.

Ένα μέλος του πληρώματος, που είχε αποβιβασθεί στην Τενερίφη και είχε επαναπατρισθεί στην Ολλανδία, επιβεβαιώθηκε χθες, Παρασκευή, ως νέο κρούσμα χανταϊού και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους.

Στη διάρκεια χθεσινής συνέντευξης Τύπου, ο Γκεμπρεγέσους δήλωσε ότι συνεχίζεται η παρακολούθηση περισσότερων από 600 επαφών σε 30 χώρες, ενώ απομένει να εντοπισθεί «μικρός αριθμός επαφών υψηλού κινδύνου».

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης