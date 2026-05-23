Οικογενειακή «μαφία» στα Βορίζια: Σε κατ’οίκον περιορισμό ο «θείος» έπειτα από διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκισή του
Απόφαση καλείται πλέον να πάρει το δικαστικό συμβούλιο Ρεθύμνου μέσα στην επόμενη εβδομάδα - Μαζί με τα δύο ανίψια του που προφυλακίστηκαν κατηγορούνται για απειλές, δολιοφθορές, ξυλοδαρμούς και εκβιασμούς
Σε διαφωνία κατέληξε η διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα Ρεθύμνου ως προς την έκβαση της απολογίας του 43χρονου από τα Βορίζια που κατηγορείται για την υπόθεση των εκβιασμών προς ιδιοκτήτες γης και την ψευδή υποβολή στοιχείων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης, που εξάρθρωσε η αστυνομία σε Βορίζια και Αμάρι.
Ο 43χρονος επρόκειτο να απολογηθεί την Παρασκευή στον ανακριτή Ρεθύμνου, μαζί με τους δύο ανιψιούς του, 44 και 39 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για απειλές, δολιοφθορές, ξυλοδαρμούς και εκβιασμούς εναντίον πολιτών στην περιοχή του Αμαρίου Ρεθύμνου.
Ωστόσο, λίγο πριν από την απολογία του αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης. Υπενθυμίζεται ότι η σύλληψή του είχε πραγματοποιηθεί έξω από καρδιοχειρουργικό κέντρο στην Αθήνα την περασμένη Δευτέρα. Οι δύο του ανιψιοί προφυλακίστηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.
Σήμερα η απολογία του πραγματοποιήθηκε εντός του νοσοκομείου Ρεθύμνου και διήρκησε πάνω από 5 ώρες, με ανακριτή και εισαγγελέα όμως να διαφωνούν ως προς την προφυλάκισή του, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ως εκ τούτου, την απόφαση καλείται να πάρει το δικαστικό συμβούλιο Ρεθύμνου μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, ο 43χρονος θα τεθεί σε κατ’οίκον περιορισμό.
Κατά την απολογία του φέρεται να δήλωσε ότι αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση των εκβιασμών αλλά ότι έχει υπογράψει νόμιμα μισθωτήρια με τους ιδιοκτήτες της γης από την οποία λαμβάνει τις ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις.
