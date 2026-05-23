Συγκίνησε ο Λουτσέσκου: Πρόσφερε πάνω από 100 μερίδες φαγητού σε κοινότητα στη Ρουμανία στη μνήμη του πατέρα του
Στη μνήμη του πατέρα του, Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο προπονητής του ΠΑΟΚ μοίρασε γεύματα σε ηλικιωμένους και παιδιά που το έχουν ανάγκη

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου συγκίνησε άπαντες όταν εμφανίστηκε στον ναό του Άγιου Ιεράρχη Νεκτάριου, στο χωριό Λάντα, στην κομητεία Τελεόρμαν της Ρουμανίας και προσέφερε περισσότερες από 100 μερίδες φαγητού σε παιδιά, ηλικιωμένους και άλλους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Ο ίδιος συμμετείχε στον διαμοιρασμό των μερίδων ενώ πρώτα τέλεσε μία επιμνημόσυνη δέηση για τον πατέρα του.

Η ενέργεια αυτή έγινε γνωστή όχι από τον ίδιο φυσικά, αλλά από τον ιερέα Φλορίν Ντάνου μέσω ανάρτησης που έκανε στα social media του.

Μάλιστα πόσταρε και μία σχετική φωτογραφία που έβγαλαν με τον Ραζβάν Λουτσέσκου γράφοντας τα εξής:

«Η οικογένεια Λουτσέσκου τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση για τον Μίρτσεα Λουτσέσκου και προσέφερε πάνω από 100 μερίδες φαγητού στα παιδιά και τους ηλικιωμένους της κοινότητάς μας.

Μια χειρονομία που μας εντυπωσίασε βαθιά ήταν το γεγονός ότι ο κ. Ραζβάν Λουτσέσκου όχι μόνο ήταν παρών, αλλά και εξυπηρέτησε προσωπικά τα παιδιά και τους ωφελούμενους του κέντρου μας, παραμένοντας κοντά στους ανθρώπους με μεγάλη διακριτικότητα και ζεστασιά.

Σε έναν κόσμο όπου πολλοί επιλέγουν να βοηθήσουν από απόσταση, υπάρχουν επίσης άνθρωποι που έρχονται, κοιτάζουν ένα παιδί στα μάτια, ανταλλάσσουν μια κουβέντα με έναν ηλικιωμένο και προσφέρουν όχι μόνο ένα ζεστό γεύμα, αλλά και σεβασμό, προσοχή και ανθρωπιά.

Τους ευχαριστούμε για την αγάπη τους, για την ταπεινότητά τους και για το όμορφο παράδειγμα που έθεσαν για όλους σήμερα.

Είθε ο Θεός να δεχτεί το μνημόσυνο και να ευλογήσει αυτήν την οικογένεια!»

