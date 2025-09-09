Μπακάσετας: «Δεν πήγε τίποτα καλά σήμερα, όμως θα επιστρέψουμε» - Βίντεο
Μπακάσετας: «Δεν πήγε τίποτα καλά σήμερα, όμως θα επιστρέψουμε» - Βίντεο
Όσα δήλωσε ο Τάσος Μπακασέτας μετά τη βαριά ήττα από τη Δανία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»
Η Εθνική δεν τα κατάφερε απέναντι στην Δανία και ηττήθηκε με 3-0 στο Καραϊσκάκης, πλέον ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται.
Ο Τάσος Μπακασέτας μετά το τέλος του ματς δήλωσε ότι τίποτα δεν πήγε καλά στο σημερινό ματς, όμως η ομάδα έχει τον τρόπο να το γυρίσει.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Τίποτα δεν πήγε καλά, σήμερα κάναμε το χειρότερο παιχνίδι των τελευταίων χρόνων. Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Έχουμε όμως πολλά σημαντικά παιχνίδια μπροστά μας και θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί. Είναι ακόμα το δεύτερο παιχνίδι. Σίγουρα είναι μία ήττα που μας πλήγωσε αλλά δεν πρόκειται να τα παρατήσουμε.
Τίποτα δεν πήγε καλά, ούτε επιθετικά, ούτε αμυντικά. Γι’ αυτό και χάσαμε 3-0. Δεν θα τα παρατήσουμε, ακόμη και αν κερδίζαμε δεν σημαίνει ότι θα κλειδώναμε την πρώτη θέση, όπως τώρα δεν σημαίνει ότι την χάνουμε οριστικά. Δεν αποκλείω την πρώτη θέση. Θα τα δώσουμε όλα για να πάρουμε την υψηλότερη θέση που μπορούμε».
