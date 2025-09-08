Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας για το κρίσιμο ματς με τη Δανία: Κωνσταντέλιας αντί Μπακασέτα στο αρχικό σχήμα
Με μοναδική αλλαγή τον Κωνσταντέλια αντί του Μπακασέτα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παρατάσσει τη «γαλανόλευκη» στο 4-2-3-1 για τη 2η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ

Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Δανία για τη 2η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να προχωρά σε μία μόνο αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι απέναντι στη Λευκορωσία.

Στο βασικό σχήμα επιστρέφει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, παίρνοντας τη θέση του Τάσου Μπακασέτα, ενώ κατά τα λοιπά ο Σέρβος τεχνικός διατηρεί το σύστημα 4-2-3-1, στο οποίο έχει εμπιστοσύνη.

Την εστία θα υπερασπιστεί ο Κώστας Τζολάκης, με δίδυμο στόπερ τους Μαυροπάνο και Κουλιεράκη. Στα άκρα της άμυνας τοποθετούνται ο Βαγιαννίδης δεξιά και ο Τσιμίκας αριστερά. Στον άξονα θα βρεθούν οι Κουρμπέλης και Ζαφείρης, με τον Καρέτσα και τον Τζόλη να κινούνται στα δύο άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής. Ο Κωνσταντέλιας θα έχει τον ρόλο του οργανωτή πίσω από τον Βαγγέλη Παυλίδη, που ξεκινά στην κορυφή της επίθεσης.

Η ενδεκάδα της Ελλάδας: Τζολάκης – Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας – Κουρμπέλης, Ζαφείρης – Καρέτσας, Κωνσταντέλιας, Τζόλης – Παυλίδης.

Στον πάγκο: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Ρέτσος, Μασούρας, Ιωαννίδς, Πέλκας, Μπακασέτας, Ρότα, Χατζηδιάκος, Μάνταλος, Κυριακόπουλος, Σιώπης


