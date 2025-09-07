US OPEN: Ξεκίνησε με καθυστέρηση λόγω της παρουσίας Τραμπ ο τελικός των ανδρών - Στον αγώνα Γκουαρδιόλα και Κάρι - Βίντεο, φωτογραφίες
Ο τελικός ανάμεσα στον Αλκαράθ και στον Σίνερ ξεκίνησε με καθυστέρηση 45' λόγω των αυξημένων μέτρων ασφαλείας που επιβάλλει η παρουσία του προέδρου των Η.Π.Α Ντόναλντ Τραμπ
Λόγω των αυξημένων μέτρων ασφαλείας λόγω της παρουσίας του Ντόναλντ Τραμπ στο Arthur Ashe Stadium, υπήρξε καθυστέρηση στην είσοδο των θεατών στο γήπεδο και γι' αυτό ο αγώνας άρχισε τις 21.45 και όχι στις 21.00.
President Donald Trump is in attendance at the US Open men's final. pic.twitter.com/Tl6mpqFlcZ— ESPN (@espn) September 7, 2025
Πάντως ο πρόεδρος Τραμπ έφτασε στο γήπεδο λίγο πριν τις 21:00. Εκεί είναι ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο Μπεν Στίλερ και ο Ντάνι Ντε Βίτο. Στις εξέδρες είναι και ο αστέρας του NBA, Στεφ Κάρι.
Steph Curry, Vonn, Sergio Garcia all in the house. pic.twitter.com/n0alrgS9ve— José Morgado (@josemorgado) September 7, 2025
President Donald Trump has arrived for the US Open final between Sinner and Alcaraz pic.twitter.com/6IfakQFn6O— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 7, 2025
WATCH: President Trump arrives at the men’s final at US Open in New York City pic.twitter.com/OFyqR5zodX— Fox News (@FoxNews) September 7, 2025
Εξαιτίας της βροχής στη Νέα Υόρκη, το παιχνίδι διεξάγεται με κλειστή οροφή.
Pep Guardiola is in the house for the US Open final 🇺🇸🏆— TNT Sports (@tntsports) September 7, 2025
Making the most of the international break 🎾 pic.twitter.com/fap7s6Wb98
As a result of the security measures in place, and to ensure that fans have additional time to get to their seats, we have pushed the start time of today’s match to 2:30 pm ET.— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ειδήσεις σήμερα:
«Με απείλησαν, αλλά όχι με ροζ βίντεο», λέει ο εμπλεκόμενος επίσκοπος στη μαφία της Κρήτης
Η Πάμελα Άντερσον διέψευσε δημοσίευμα που την ήθελε να προσποιείται ότι έχει ερωτική σχέση με τον Λίαμ Νίσον για διαφημιστικούς λόγους
70 χρόνια από τα Σεπτεμβριανά: Το πογκρόμ που σημάδεψε τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr