US OPEN: Ξεκίνησε με καθυστέρηση λόγω της παρουσίας Τραμπ ο τελικός των ανδρών - Στον αγώνα Γκουαρδιόλα και Κάρι - Βίντεο, φωτογραφίες
US OPEN: Ξεκίνησε με καθυστέρηση λόγω της παρουσίας Τραμπ ο τελικός των ανδρών - Στον αγώνα Γκουαρδιόλα και Κάρι - Βίντεο, φωτογραφίες

Ο τελικός ανάμεσα στον Αλκαράθ και στον Σίνερ ξεκίνησε με καθυστέρηση 45' λόγω των αυξημένων μέτρων ασφαλείας που επιβάλλει η παρουσία του προέδρου των Η.Π.Α Ντόναλντ Τραμπ

US OPEN: Ξεκίνησε με καθυστέρηση λόγω της παρουσίας Τραμπ ο τελικός των ανδρών - Στον αγώνα Γκουαρδιόλα και Κάρι - Βίντεο, φωτογραφίες
Ένα από τα μεγαλύτερα ραντεβού του παγκόσμιου τένις διεξάγεται το βράδυ της Κυριακής στη Νέα Υόρκη. Ο Κάρλος Αλκαράθ θα αντιμετωπίσει τον Γιανίκ Σίνερ και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο court του US OPEN.

Λόγω των αυξημένων μέτρων ασφαλείας λόγω της παρουσίας του Ντόναλντ Τραμπ στο Arthur Ashe Stadium, υπήρξε  καθυστέρηση στην είσοδο των θεατών στο γήπεδο και γι' αυτό ο αγώνας άρχισε τις 21.45 και όχι στις 21.00.



Πάντως ο πρόεδρος Τραμπ έφτασε στο γήπεδο λίγο πριν τις 21:00. Εκεί είναι ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο Μπεν Στίλερ και ο Ντάνι Ντε Βίτο. Στις εξέδρες είναι και ο αστέρας του NBA, Στεφ Κάρι. 




Εξαιτίας της βροχής στη Νέα Υόρκη, το παιχνίδι διεξάγεται με κλειστή οροφή.





US OPEN: Ξεκίνησε με καθυστέρηση λόγω της παρουσίας Τραμπ ο τελικός των ανδρών - Στον αγώνα Γκουαρδιόλα και Κάρι - Βίντεο, φωτογραφίες
US OPEN: Ξεκίνησε με καθυστέρηση λόγω της παρουσίας Τραμπ ο τελικός των ανδρών - Στον αγώνα Γκουαρδιόλα και Κάρι - Βίντεο, φωτογραφίες
US OPEN: Ξεκίνησε με καθυστέρηση λόγω της παρουσίας Τραμπ ο τελικός των ανδρών - Στον αγώνα Γκουαρδιόλα και Κάρι - Βίντεο, φωτογραφίες
US OPEN: Ξεκίνησε με καθυστέρηση λόγω της παρουσίας Τραμπ ο τελικός των ανδρών - Στον αγώνα Γκουαρδιόλα και Κάρι - Βίντεο, φωτογραφίες
US OPEN: Ξεκίνησε με καθυστέρηση λόγω της παρουσίας Τραμπ ο τελικός των ανδρών - Στον αγώνα Γκουαρδιόλα και Κάρι - Βίντεο, φωτογραφίες



«Με απείλησαν, αλλά όχι με ροζ βίντεο», λέει ο εμπλεκόμενος επίσκοπος στη μαφία της Κρήτης

Η Πάμελα Άντερσον διέψευσε δημοσίευμα που την ήθελε να προσποιείται ότι έχει ερωτική σχέση με τον Λίαμ Νίσον για διαφημιστικούς λόγους

70 χρόνια από τα Σεπτεμβριανά: Το πογκρόμ που σημάδεψε τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης
