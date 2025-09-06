Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Αλκαράθ: «Σπουδαίο για το τένις η παρουσία του Τραμπ στον τελικό του US Open»
Ο Κάρλος Αλκαράθ ετοιμάζεται για την τρίτη του εμφάνιση σε τελικό US Open, ωστόσο η είδηση που δίνει ξεχωριστό χρώμα στον τελικό της Κυριακής είναι η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στις κερκίδες του Arthur Ashe Stadium
Ο Κάρλος Αλκαράθ ετοιμάζεται για τον τρίτο τίτλο του στο US Open και έκτο Grand Slam της καριέρας του, τονίζοντας πως η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στις κερκίδες της Νέας Υόρκης αποτελεί «κάτι σπουδαίο για το τένις».
Ο 22χρονος Ισπανός προκρίθηκε στον τελικό της Κυριακής νικώντας με εμφατικό τρόπο τον Νόβακ Τζόκοβιτς σε τρία σετ μέσα στο κατάμεστο Arthur Ashe Stadium. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον κάτοχο του τίτλου, Γιάνικ Σίνερ, σε μια μάχη με φόντο όχι μόνο το τρόπαιο αλλά και την ιστορική συνέχεια του ίδιου του του ταξιδιού.
Η επιστροφή του Τραμπ στο Φλάσινγκ Μίντοους
Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υπήρξε για χρόνια γνώριμος στις εξέδρες του US Open, θα παρακολουθήσει για πρώτη φορά αγώνα στο τουρνουά μετά το 2015. Ο Τραμπ θα φιλοξενηθεί σε εταιρική σουίτα, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Ομοσπονδία Τένις (USTA).
Στα χρόνια πριν την προεδρία του, ο ίδιος διατηρούσε μόνιμη σουίτα, όμως αυτό έλαβε τέλος το 2017, κατά το πρώτο του έτος στον Λευκό Οίκο. Η επιστροφή του σηματοδοτεί την πρώτη εμφάνιση εν ενεργεία προέδρου στις εξέδρες του τουρνουά μετά τον Μπιλ Κλίντον το 2000.
Ο Τραμπ έχει πραγματοποιήσει μια σειρά από εμφανίσεις υψηλού προφίλ σε αθλητικά γεγονότα φέτος. Έχει παραστεί στο Super Bowl στη Νέα Ορλεάνη, στο Daytona 500 στη Φλόριντα, σε αγώνες UFC στο Μαϊάμι και το Νιούαρκ, στο πρωτάθλημα πάλης NCAA στη Φιλαδέλφεια και στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων FIFA τον Ιούλιο στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου έγινε πρωτοσέλιδο παρευρισκόμενος στην τελετή απονομής του τροπαίου της Τσέλσι.
Οι δηλώσεις του Αλκαράθ
Ερωτηθείς για την παρουσία του Τραμπ, ο Αλκαράθ μίλησε με σεβασμό για τη σημασία που έχει η υποστήριξη του θεσμού από κορυφαίους πολιτικούς ηγέτες.
«Είναι τιμή για τα τουρνουά να έχουν ανάμεσά τους προέδρους από διάφορες χώρες, δείχνοντας έτσι στήριξη στο άθλημα και στις διοργανώσεις», δήλωσε. «Προσωπικά, θα προσπαθήσω να μην σκεφτώ τίποτα άλλο εκτός από το παιχνίδι μου. Δεν θέλω να αγχωθώ για κάτι τέτοιο. Για το τένις όμως, είναι κάτι σπουδαίο να βρίσκεται ο πρόεδρος στον τελικό».
Ένας αήττητος δρόμος μέχρι τον τελικό
Ο Αλκαράθ έφτασε στον τελικό χωρίς να χάσει ούτε ένα σετ, επίτευγμα που έχει να σημειωθεί από την περίοδο κυριαρχίας του Ρότζερ Φέντερερ το 2015. Για τον Ισπανό, που το 2022 έγινε ο νεότερος νικητής του US Open, η επόμενη Κυριακή δεν είναι απλώς μια πρόκληση απέναντι στον Σίνερ αλλά και μια ευκαιρία να ενισχύσει τη θέση του στο πάνθεον του παγκόσμιου τένις.
«Είναι ωραίο να υπάρχουν όλα αυτά τα γεγονότα γύρω από τον τελικό, αλλά στο τέλος της ημέρας, ξέρω ποια είναι η δουλειά μου. Θέλω να παίξω το καλύτερο τένις που μπορώ και να μην αφήσω τίποτα να με αποσπάσει», κατέληξε.
