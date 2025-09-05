Έμεινε στο 0-0 η Δανία με την Σκωτία - Στην κορυφή της βαθμολογίας η Ελλάδα

Πρώτη η Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση της 1ης αγωνιστικής του 3ου ομίλου της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κέρδισε 5-1 την Λευκορωσία στο Καραϊσκάκη στην πρεμιέρα την ίδια ώρα που η Δανία έμενε στο 0-0 εντός έδρας με τη Σκωτία.

Η Δανία προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το... ύψος της και να απειλήσει από στατικές φάσεις χωρίς όμως αντίκρισμα. Στο 32' η Σκωτία πήγε να πιάσει στον ύπνο την άμυνα της Δανίας μετά από κλέψιμο, αλλά το σουτ του Κρίστι έφυγε πάνω από την εστία του Σμάιχελ. Στο 32' ήρθε η πιο μεγάλη φάση του α' μέρους, αλλά ο Κρίστι από καλή θέση αστόχησε.

Οι Δανοί δεν μπορούσαν να φανούν απειλητικοί, με τον κόσμο να μην είναι ικανοποιημένος με την εικόνα και να αποδοκιμάζει. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 64' για να δούμε καλή στιγμή για τους γηπεδούχους, αλλά το μακρινό σουτ του Ντράιερ πέρασε λίγο δίπλα από την εστία του Γκαν! Η Δανία πίεσε μέχρι το τέλος, αλλά δεν μπόρεσε να βρει το πολυπόθητο γκολ.



Την Δευτέρα, η Δανία, που θεωρείται φαβορί για την 1η θέση παίζει με την Ελλάδα στον Πειραιά και η Λευκορωσία υποδέχεται την Σκωτία.

Η βαθμολογία στον όμιλο

1. Ελλάδα 5-1 3

2. Δανία 0-0 1

3. Σκωτία 0-0 1

4. Λευκορωσία 1-5 0

Αναλυτικά το πρόγραμμα αγώνων του 3ου ομίλου

1η αγωνιστική

05/09/2025, 21:45: Ελλάδα - Λευκορωσία 5-1

05/09/2025, 21:45: Δανία – Σκωτία 0-0

2η αγωνιστική

08/09/2025, 21:45: Λευκορωσία - Σκωτία

08/09/2025, 21:45: Ελλάδα - Δανία

3η αγωνιστική

09/10/2025, 21:45: Λευκορωσία - Δανία

09/10/2025, 21:45 Σκωτία - Ελλάδα

4η αγωνιστική

12/10/2025, 19:00: Σκωτία - Λευκορωσία

12/10/2025, 21:45: Δανία – Ελλάδα

5η αγωνιστική

15/11/2025, 21:45: Ελλάδα - Σκωτία

15/11/2025, 21:45: Δανία – Λευκορωσία

6η αγωνιστική

18/11/2025, 21:45: Λευκορωσία - Ελλάδα

18/11/2025, 21:45: Σκωτία - Δανία

Τα κριτήρια ισοβαθμίας

1. Συνολική διαφορά τερμάτων

2. Καλύτερη επίθεση

3. Τα μεταξύ τους παιχνίδια

4. Η διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους ματς

5. Η καλύτερη επίθεση στα μεταξύ τους ματς

6. Καλύτερη εκτός έδρας επίθεση στα μεταξύ τους ματς

7. Βαθμολογία Fair Play

8. Κλήρωση









