Ραγίζει καρδιές ο θρήνος μητέρας δελφινιού που κουβαλούσε για ημέρες το νεκρό μωρό της στον Ινδικό Ωκεανό, δείτε βίντεο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Δελφίνι Παιδί Ινδικός Ωκεανός Μητέρα

Ραγίζει καρδιές ο θρήνος μητέρας δελφινιού που κουβαλούσε για ημέρες το νεκρό μωρό της στον Ινδικό Ωκεανό, δείτε βίντεο

Η Fraggle, όπως είναι το όνομα του θηλυκού δελφινιού που καταγράφθηκε στον Ινδικό Ωκεανό, είχε ήδη χάσει τέσσερα μικρά στο παρελθόν

Ραγίζει καρδιές ο θρήνος μητέρας δελφινιού που κουβαλούσε για ημέρες το νεκρό μωρό της στον Ινδικό Ωκεανό, δείτε βίντεο
Συγκίνηση προκαλεί το βίντεο με τον θρήνο μιας μητέρας δελφινιού, η οποία καταγράφθηκε σε βίντεο να μεταφέρει για ημέρες το νεκρό μικρό της.

Η Fraggle, όπως είναι το όνομα του θηλυκού δελφινιού που καταγράφθηκε στον Ινδικό Ωκεανό, είχε ήδη χάσει τέσσερα μικρά στο παρελθόν.

Το πέμπτο μικρό δελφίνι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της οργάνωσης Geographe Marine Research, είχε γεννηθεί δύο εβδομάδες πριν καταγραφεί η συγκινητική στιγμή.

Grieving mother dolphin carries her dead calf for days. #Dolphin #Australia #BBCNews


Στα ίδια πλάνα φαίνονται και άλλα δελφίνια να πλαισιώνουν τη Fraggle, σαν να της συμπαρίστανται στο πένθος της «αποδεικνύοντας τους ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς που αναπτύσσουν» τα συγκεκριμένα είδη.

Όπως ανέφερε η περιβαλλοντική οργάνωση, «γνωρίζαμε ότι η γέννηση ενός μικρού δελφινιού μέσα στον χειμώνα θα αποτελούσε μεγάλη πρόκληση για την επιβίωσή του, ωστόσο ελπίζαμε πως αυτή τη φορά η Fraggle θα είχε την ευκαιρία να γίνει ξανά μητέρα. Δυστυχώς, αυτό ήταν το τέταρτο συνεχόμενο μικρό που έχασε. Είχαμε παρατηρήσει πρόσφατα ότι το μικρό της παρουσίαζε πολύ αυξημένο ρυθμό αναπνοής και, δυστυχώς, γνωρίζαμε πως αυτή η μέρα πλησίαζε».

Κατά τους ίδιους ειδικούς «τα δελφίνια μεταφέρουν τα νεκρά μικρά τους κατά τη διάρκεια μιας περιόδου πένθους, η οποία μπορεί να διαρκέσει πολλές ημέρες. Κάποια στιγμή, όμως, η μητέρα θα πρέπει να τα αφήσει για να μπορέσει να τραφεί και να επιβιώσει».

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