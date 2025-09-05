Μπαρτσελόνα για Ολυμπιακό: Κυρίαρχη ομάδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αρχιτέκτονας των επιτυχιών ο Μεντιλίμπαρ

Ολυμπιακός και Μπαρτσελόνα θα συναντηθούν για 2η φορά στην ιστορία του Champions League Τη σεζόν 2017-18 οι δύο ομάδες έπαιξαν στους ομίλους με την Μπαρτσελόνα του Μέσι να έχει προπονητή τον Ερνέστο Βαλβέρδε και τον Ολυμπιακό τον Τάκη Λεμονή.Τότε το παιχνίδι στο Καραϊσκάκη είχε ολοκληρωθεί χωρίς νικητή (0-0) και στη Βαρκελώνη η Μπαρτσελόνα κέρδισε 3-1. Φέτος θα παίξουν στη League Phase ένα παιχνίδι και αυτό θα είναι στις 21/10 στη Βαρκελώνη.Με αφορμή τον αγώνα τους η Μπαρτσελόνα δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της αφιέρωμα στον πρωταθλητή Ελλάδας και αποθεώνει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

«Ο αρχιτέκτονας της επιστροφής του στο Champions League δεν είναι άλλος από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ . Ο Βάσκος προπονητής έφτασε στον σύλλογο του Πειραιά τον Φεβρουάριο του 2024 και έκτοτε έχει χτίσει μια νικηφόρα ομάδα.

Από την άφιξή του, ο σύλλογος έχει κατακτήσει τρία τρόπαια, με πιο αξιοσημείωτο το Conference League 2023/24, το οποίο κατακτήθηκε μόλις τρεις μήνες αφότου ανέλαβε ο Μεντιλίμπαρ. Ήταν ένα ιστορικό ορόσημο, καθώς σηματοδότησε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία τους. Τα άλλα δύο τρόπαια ήταν το ελληνικό πρωτάθλημα και το Κύπελλο, τα οποία και τα δύο κατακτήθηκαν την περασμένη σεζόν. Η κατάκτηση του εγχώριου πρωταθλήματος τους έδωσε επίσης άμεση πρόκριση για το φετινό Champions League.

Για την Μπάρτσα, ο Μεντιλιμπάρ είναι ένα γνώριμο πρόσωπο. Ο προπονητής έχει αντιμετωπίσει την Μπάρτσα 27 φορές, με μόνο μία νίκη στο ενεργητικό του. Ωστόσο, αυτή θα είναι η πρώτη του αναμέτρηση με τους Καταλανούς σε ηπειρωτικό επίπεδο. Όλες οι προηγούμενες συναντήσεις ήταν στη La Liga ή στο Copa del Rey», αναφέρει η Μπαρτσελόνα για τον Βάσκο.

Η ομάδα του

Μεντιλιμπάρ

ξεχωρίζει για την αμυντική της σταθερότητα, την υψηλή ένταση και τις γρήγορες μεταβάσεις. Στην ομάδα όλοι συνεισφέρουν και θυσιάζονται. Παρόλα αυτά, ορισμένοι παίκτες ξεχωρίζουν.





Στην εστία, ο 22χρονος Τζολάκης έχει καθιερωθεί ως βασικός τόσο για τον Ολυμπιακό όσο και για την εθνική ομάδα της Ελλάδας, με την οποία έκανε το ντεμπούτο του τον Ιούνιο του 2024. Στην άμυνα, ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ Ροντινέι είναι πολύ σημαντικός, ιδιαίτερα για την επιθετική του προσφορά: τέσσερα γκολ και 13 ασίστ την περασμένη σεζόν.

Στη μεσαία γραμμή, ο Πορτογάλος παίκτης Τσικίνιο είναι αξιοσημείωτος, έχοντας σκοράρει οκτώ γκολ και δώσει πέντε ασίστ τη σεζόν 2024/25. Στην επίθεση, η φυσιογνωμία που ξεχωρίζει είναι ο Αγιούμπ Ελ Καάμπι . Ο Μαροκινός επιθετικός αποτελεί αναμφίβολα τη μεγαλύτερη απειλή του Ολυμπιακού. Από τότε που έφτασε στην Αθήνα τη σεζόν 2023/24, έχει σκοράρει 61 γκολ, 23 εκ των οποίων σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις (Europa League και Conference League).

Άλλα ονόματα που αξίζει να σημειωθεί περιλαμβάνουν τους Ζέλσον Μάρτινς , Ντάνι Γκαρθία , Μεχντί Ταρέμι , Στρέφετσα και Ντανιέλ Ποντένσε . Οι Μάρτινς και Γκαρθία έχουν ήδη αντιμετωπίσει την Μπάρτσα στο παρελθόν, ενώ οι άλλοι τρεις εντάχθηκαν κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου. Ο Ταρέμι ​​έφτασε από την Ίντερ, ο Στρέφετσα από την Κόμο 1907 και ο Ποντένσε από τη Σαουδική Αραβία Αλ-Σαμπάμπ. Η μεγαλύτερη αποχώρηση ήταν ο 18χρονος Χαράλαμπος Κωστούλας , που μεταγράφηκε στην Μπράιτον».

Κλείσιμο

Ιδρύθηκε το 1925

—

και γιορτάζει την εκατονταετηρίδα της το 2025

—

είναι ιστορικά η πιο κυρίαρχη ομάδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Στα 100 χρόνια ιστορίας της, η ομάδα του Πειραιά έχει κερδίσει συνολικά 48 τίτλους πρωταθλήματος, πολύ μπροστά από τον κύριο αντίπαλό της, τον Παναθηναϊκό , ο οποίος έχει 20.





Οι ερυθρόλευκοι μπορούν επίσης να καυχηθούν ότι είναι ο μόνος ελληνικός σύλλογος που έχει κερδίσει μια ηπειρωτική διοργάνωση: το Conference League 2023/24 . Σε αυτό μπορεί να προστεθεί ο τίτλος του UEFA Youth League που κατέκτησε η ομάδα νέων τους την ίδια χρονιά.

Όσον αφορά το Champions League, η ελληνική ομάδα έχει συμμετάσχει σε 20 διοργανώσεις από τότε που η διοργάνωση υιοθέτησε την τρέχουσα μορφή της το 1992/93. Η καλύτερη επίδοσή της ήρθε το 1998/99, όταν έφτασε στα προημιτελικά. Ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς κατέχει το ρεκόρ για τις περισσότερες συμμετοχές στο Champions League με τον Ολυμπιακό (68), ενώ ο Μήτρογλου είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στη διοργάνωση (13).